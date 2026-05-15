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Según ENLA 2025 apenas 1 de cada 10 alumnos de quinto alcanza los aprendizajes esperados en Matemática y Lectura. Foto: Difusión
Según ENLA 2025 apenas 1 de cada 10 alumnos de quinto alcanza los aprendizajes esperados en Matemática y Lectura. Foto: Difusión
Por Redacción EC

La Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Estudiantes (ENLA) 2025 revela que solo el 12,8 % de estudiantes de quinto de secundaria alcanza los aprendizajes esperados en Matemática y apenas el 11,3 % lo hace en Lectura, según el Currículo Nacional de Educación Básica. Es decir, cerca de 9 de cada 10 estudiantes culminan la secundaria sin alcanzar el nivel satisfactorio en estas dos áreas fundamentales.

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