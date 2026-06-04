Este domingo 7 de junio, los candidatos Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se disputarán la Presidencia de la República en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Con el objetivo de absolver las principales interrogantes de los ciudadanos, El Comercio ha publicado una serie de informes en los que se exponen las propuestas más relevantes de los planes de gobierno de ambos postulantes, eje por eje. En esta oportunidad, se recopilaron las medidas relacionadas con el sector salud.

Asimismo, se consultó a especialistas sobre la factibilidad de las propuestas. Los expertos fueron Omar Neyra, especialista en salud y expresidente de Comsalud de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), y Víctor Zamora, exministro de Salud, quienes destacaron algunas iniciativas, aunque también cuestionaron otras.

Los criterios para seleccionar las propuestas analizadas en esta nota fueron la cantidad de veces que se mencionan en el plan de gobierno, su prioridad para ser ejecutadas durante los primeros 100 días de gestión y las referencias realizadas a ellas durante el último debate presidencial.

Una de las propuestas cuestionadas que aparece en ambos planes de gobierno es la expansión de la telemedicina.

Plan de gobierno de Fuerza Popular

En el caso de Fuerza Popular, se identificaron ocho propuestas principales. La primera plantea la “ reactivación y fortalecimiento del modelo CLAS (Comunidades Locales de Administración de Salud), asegurando financiamiento sostenible, mecanismos modernos de control social, profesionalización de la gestión y contratos con incentivos basados en resultados ”. Al respecto, Omar Neyra señaló que “esta propuesta es muy interesante porque podría mejorar la gestión del primer nivel de atención. Ese debe ser el foco de las políticas sanitarias”.

Por su parte, Víctor Zamora precisó que “el modelo CLAS no es una propuesta nueva. Lo que ha ocurrido es que progresivamente se ha ido debilitando, por lo que requiere planificación y recursos para fortalecerse. Además, se necesita una transformación de carácter legal y presupuestario”.

La segunda propuesta consiste en el “ lanzamiento del Sistema Nacional de Telemedicina para Zonas Rurales y Amazónicas (...) para ampliar la cobertura de consultas y diagnósticos, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso ”. Neyra indicó que la telemedicina es una herramienta importante para el sector salud, pero advirtió que “no lo es todo. Es verdad que la transformación digital ayudará enormemente, pero debe existir una transformación integral que vaya más allá de lo digital”.

Zamora señaló que la telemedicina ya existe en el país. “Más que crearla, hay que fortalecerla. Se necesita un fuerte liderazgo por parte del Ministerio de Salud”, remarcó.

Algunas de las propuestas de salud del plan de Fuerza Popular fueron expuestas por Keiko Fujimori durante el último debate presidencial.

Otra de las propuestas de Fuerza Popular es la “ implementación del Programa Nacional de Atención Domiciliaria de Cuidados, priorizando hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y zonas rurales, con equipos multidisciplinarios de salud, rehabilitación y apoyo psicosocial ”. Neyra aclaró que esta iniciativa ya está presente tanto en el Ministerio de Salud como en EsSalud. “EsSalud lo desarrolla a través de Padomi, un programa de visitas domiciliarias dirigido principalmente a adultos mayores con enfermedades crónicas. Por su parte, el Minsa cuenta con brigadas preventivas enfocadas en la atención primaria”, explicó.

Al respecto, el exministro Zamora sostuvo que, si bien estos programas ya existen, lo que corresponde es ampliarlos, especialmente en la sierra. “Debido a la intensa migración hacia los centros urbanos, en nuestros Andes muchas personas adultas mayores se han quedado solas”, advirtió.

La siguiente propuesta plantea la “ creación de centros de salud materno-infantiles rurales, como parte del avance hacia la salud universal, y el fortalecimiento de la atención preventiva mediante la Dirección General de Prevención en Salud, ampliando su alcance en vacunación, chequeos obligatorios y educación sanitaria ”. Sin embargo, Neyra consideró que “este tipo de programas ya existe. Hoy por hoy, las tasas de natalidad son menores; donde debería haber una apuesta más fuerte es en la atención de los adultos mayores”.

Zamora coincidió con esta apreciación. “Los centros materno-infantiles en la ruralidad son hoy un anacronismo. Solo el 20% de la población peruana vive en zonas rurales, mientras que el 80% reside en áreas urbanas. Es allí donde debe ponerse mayor énfasis. Quienes permanecen en las zonas rurales son, principalmente, los adultos mayores”, afirmó.

Los expertos consideran que, más que crear nuevas leyes o establecimientos, es necesario fortalecer los ya existentes. / CHINO DOMINGUEZ

La quinta propuesta aborda la “ implementación de la Ley Nacional del Cáncer, con presupuesto, metas anuales de cobertura y supervisión permanente, asegurando atención gratuita, oportuna e integral en todo el país, con prioridad para las poblaciones más vulnerables y de menores recursos ”. Al respecto, Neyra recordó que ya existe una ley sobre esta materia y sostuvo que “el enfoque debería estar en hacer bien las cosas con las herramientas que ya tenemos”.

“Nuestro sistema de salud tiene un financiamiento precario. Actualmente contamos con aproximadamente la mitad de los recursos que deberíamos tener para cubrir todas las actividades sanitarias, no solo las relacionadas con el cáncer”, señaló Zamora.

Otra de las medidas propone la “ implementación de centros públicos para adultos mayores y personas con discapacidad, con servicios de alimentación, salud preventiva, rehabilitación, recreación y acompañamiento psicosocial ”.

Los especialistas coincidieron en que se trata de una propuesta factible y necesaria, debido al incremento sostenido de enfermedades crónicas en la población mayor de 60 años.

Especialistas identificaron similitudes, pero también diferencias, entre las propuestas de salud de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: Andina.

La penúltima propuesta del partido plantea el “ fortalecimiento de la Red Nacional de Centros de Salud Mental Comunitarios, ampliando su cobertura en el país y priorizando zonas rurales, amazónicas y urbanomarginales ”. Los expertos consideraron que estos centros deben seguir expandiéndose, aunque enfatizaron la necesidad de contar con personal adecuadamente capacitado para atender la creciente demanda.

Finalmente, el partido propone el “ aseguramiento de la cobertura del SIS para los jóvenes beneficiarios del régimen de empleo y emprendimiento, garantizando el acceso a la salud y a la protección social durante su etapa de inserción laboral o desarrollo empresarial ”. A diferencia de las propuestas anteriores, esta iniciativa sí fue cuestionada por los especialistas.

“Pareciera que quien escribió eso no conoce cómo funciona el SIS. Toda persona que no cuenta con seguro de EsSalud ni con un seguro privado accede automáticamente al SIS, independientemente de si es emprendedora o no”, enfatizó el exministro de Salud Víctor Zamora.

Plan de gobierno de Juntos por el Perú

Del mismo modo, se identificaron ocho propuestas principales del plan de gobierno más reciente de Juntos por el Perú. La primera plantea “ reactivar la participación comunitaria en salud. Eliminar las restricciones normativas que limitan el trabajo de los Agentes Comunitarios de Salud (ACS). Involucrar a las organizaciones de base en la planificación, vigilancia y promoción de la salud ”. Al respecto, Omar Neyra opinó que “en términos generales, es una propuesta parecida a la de Fuerza Popular. La diferencia es que esta pone mayor énfasis en la participación ciudadana. De todos modos, ambas son muy importantes para fortalecer la atención primaria”.

“La factibilidad dependerá de la negociación que se realice con los trabajadores de la salud, que son quienes han puesto mayores trabas para que los llamados agentes comunitarios sean considerados parte del personal sanitario”, señaló Víctor Zamora.

La segunda propuesta consiste en “ expandir la telemedicina: implementar servicios de salud a distancia en todas las regiones del país, priorizando zonas rurales y de difícil acceso, y garantizando conectividad y capacitación del personal ”. Esta medida también guarda similitudes con la planteada por Fuerza Popular. Neyra opinó que “ninguno de los dos planes ha profundizado en cómo se llevará a cabo”.

“Hay que tener cuidado. Primero hay que hablar de capacidad técnica y de aquello que resulte más accesible para las poblaciones de menores recursos”, sostuvo Zamora.

A pocos días de las elecciones, Roberto Sánchez presentó una versión actualizada de su plan de gobierno. Foto: GEC.

El partido también propone “ aumentar progresivamente el presupuesto asignado a salud con criterios de equidad territorial, simplificar los flujos de recursos, incrementar el financiamiento a la demanda y asegurar financiamiento sostenido para el primer nivel de atención ”. Sobre este punto, Neyra comentó “me gustaría que ambos planes también incluyan medidas para combatir la corrupción dentro del sector salud”.

“Felicito esta iniciativa, pero también se requieren medidas complementarias en el ámbito económico”, consideró Zamora.

Además, Juntos por el Perú se compromete a brindar “especial atención a grupos en mayor riesgo: niños, madres gestantes, adultos mayores y poblaciones rurales y amazónicas. Expandiremos la suplementación con hierro y micronutrientes para niños y gestantes, junto con el seguimiento del crecimiento y desarrollo infantil para detectar y tratar la desnutrición o la anemia desde el primer momento ”. Neyra sostuvo que la propuesta es factible, aunque recordó que ya forma parte de diversas directivas del Ministerio de Salud. “Todo eso ya existe; el desafío es hacerlo bien”, afirmó.

Otra de las propuestas plantea reorientar el “sistema hacia la atención preventiva. Aumentaremos sustancialmente la inversión en programas de vacunación, control de epidemias y nutrición ”. Al respecto, Zamora señaló que “eso ya se hace. Lo novedoso habría sido que, en materia de nutrición, no se hablara únicamente de la anemia, sino también de la obesidad. Eso implica enfrentar el consumo de alimentos ultraprocesados y azucarados. El Estado tiene que combatir los productos alimenticios obesogénicos”.

Ambos candidatos se enfrentarán en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

La siguiente propuesta señala “ expandiremos los servicios especializados para niños con discapacidad, asegurando terapias oportunas, equipos multidisciplinarios y apoyo integral a las familias cuidadoras, con presencia en zonas urbanas, rurales y amazónicas ”. Sin embargo, Zamora consideró que “esto es inviable en el corto plazo. No contamos con la cantidad necesaria de recursos humanos ni con la disponibilidad de recursos financieros”.

La penúltima propuesta plantea incorporar “la salud mental como componente central del bienestar. Fortaleceremos la red de Centros de Salud Mental Comunitaria, ampliando su cobertura geográfica y dotándolos de más psicólogos, psiquiatras y personal capacitado ”. Al igual que en el plan de Fuerza Popular, los especialistas destacaron positivamente que se priorice la salud mental. “En este caso, que se mencione explícitamente el fortalecimiento de los recursos humanos hace más interesante la propuesta de Juntos por el Perú”, indicó Neyra.

Finalmente, el partido propone combatir “las prácticas anticompetitivas del oligopolio de las industrias farmacéuticas y farmacias, así como las que ocurren entre seguros de salud y clínicas privadas con los mismos propietarios ”. Neyra sostuvo que “hay aspectos que se deben revisar. Actualmente existe una integración vertical en el sector privado; es decir, un mismo propietario puede controlar la clínica, la farmacia, el laboratorio y la distribución de medicamentos. Eso limita la competencia en el sector. Hay que revisar esa integración vertical para promover una estructura más horizontal”.

Por su parte, Zamora señaló que “tanto el Ministerio de Salud como EsSalud han perdido capacidades para actuar como buenos compradores. Solo fortaleciendo la capacidad de compra del Estado se pueden romper las prácticas oligopólicas que aún prevalecen en el Perú”.

Impresiones generales

Al realizar un análisis general de ambos planes de gobierno, Omar Neyra señaló a El Comercio que las propuestas de Fuerza Popular son más concretas en términos operativos, mientras que las de Juntos por el Perú son más retóricas. “Pese a ello, ninguna de las dos plantea señales claras de una transformación o reestructuración integral del sector salud”, sostuvo.

Por su parte, Víctor Zamora opinó que, en ambos casos, “estamos viendo un listado de propuestas que no implican una transformación profunda del sistema. Hay al menos cinco aspectos que también son necesarios de abordar: eliminar la corrupción en el sector, superar la crisis de abastecimiento de medicamentos, combatir epidemias como la tos ferina y el sarampión, erradicar el dengue y, por último, asumir un compromiso real con la meritocracia”.

Sobre este último punto, el exministro precisó que “no solamente se trata de retirar a las personas corruptas, sino también de incorporar a profesionales capaces en los puestos de gestión y toma de decisiones”.