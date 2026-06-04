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Resumen

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Este domingo 7 de junio, los candidatos Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se disputarán la Presidencia de la República en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Con el objetivo de absolver las principales interrogantes de los ciudadanos, El Comercio ha publicado una serie de informes en los que se exponen las propuestas más relevantes de los planes de gobierno de ambos postulantes, eje por eje. En esta oportunidad, se recopilaron las medidas relacionadas con el sector salud.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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