ONPE culmina distribución del material electoral para las elecciones de este domingo. Foto: ONPE.
ONPE culmina distribución del material electoral para las elecciones de este domingo. Foto: ONPE.
Por Redacción EC

A pocas horas de la jornada electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que culminó al 100 % la distribución del material que será utilizado este domingo 4 de octubre durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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