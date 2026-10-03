A pocas horas de la jornada electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que culminó al 100 % la distribución del material que será utilizado este domingo 4 de octubre durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La entrega concluyó a las 20:20 horas de este sábado 3 de octubre, cuando los materiales electorales llegaron a la Institución Educativa 64006 Jorge Chávez, ubicada en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, en Ucayali.

Con este último traslado se completó el abastecimiento de los 10.090 locales de votación habilitados para los comicios, donde se instalarán 89.935 mesas de sufragio.

El despliegue permitirá que más de 26 millones de ciudadanos ejerzan su derecho al voto este domingo.

La ONPE trasladó el material electoral.

Material electoral llegó por tierra, aire y vía fluvial

La distribución comenzó el pasado 18 de setiembre, cuando la ONPE inició el traslado de los materiales hacia las 94 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país. Posteriormente, cada ODPE tuvo a su cargo llevar las cajas y paquetes hasta los locales de votación de sus respectivas jurisdicciones.

Por las características geográficas del territorio nacional, el operativo requirió utilizar vías terrestres, aéreas y fluviales, con resguardo de la Policía Nacional del Perú.

Las cajas entregadas contienen los implementos necesarios para acondicionar los locales, instalar las mesas, desarrollar la votación, realizar el escrutinio y trasladar posteriormente la documentación electoral.

Entre estos materiales se encuentran ánforas, cabinas de votación, cédulas de sufragio, actas electorales, listas de electores, manuales, carteles, señales, sobres y tampones para huellas dactilares, además de otros insumos.

ONPE termina distribución de material electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: ONPE.

Lima y Callao completaron su distribución durante la madrugada

En Lima Metropolitana y el Callao, el procedimiento tuvo una dinámica diferente. Los materiales fueron trasladados directamente desde los almacenes de la ONPE hacia los locales de votación.

El operativo se desarrolló durante aproximadamente ocho horas, desde las 22:00 horas del viernes 2 de octubre hasta poco antes de las 6:00 horas del sábado.

Para esta tarea se utilizaron 250 unidades de transporte, con participación de la Policía Nacional y la fiscalización correspondiente.

Con la culminación de la distribución, la ONPE deja listo el material que permitirá instalar las mesas y desarrollar la jornada electoral de este domingo. Ahora, los locales de votación quedan a la espera de los miembros de mesa y electores que acudirán a ejercer su derecho al sufragio.