Durante la jornada de Elecciones Regionales y Municipales 2026 en San Juan de Lurigancho, se registró la ausencia de un miembro titular y su respectivo suplente en una mesa de sufragio instalada en la I.E. 0152 José Carlos Mariátegui.

Ante esta situación, se realizó un sorteo entre los electores presentes para completar la conformación de la mesa y designar a la persona que asumiría el cargo durante la jornada electoral.

El sorteo se desarrolló en presencia de los ciudadanos que se encontraban en el local de votación. Sin embargo, la decisión generó malestar entre algunos de los electores que estaban presentes y listos para emitir su voto, debido a que el procedimiento implicó involucrar a eelctores que habían acudido al lugar para cumplir con su derecho al sufragio.

La situación ocasionó momentos de incomodidad entre las personas que esperaban avanzar con normalidad en el proceso de votación, mientras se realizaban las coordinaciones correspondientes para completar la mesa.

San Juan de Lurigancho: faltaron miembros de mesa y realizaron sorteo entre electores. Foto: Captura de video/Latina

Finalmente, el procedimiento buscó garantizar la instalación de la mesa de sufragio y permitir que los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto de acuerdo con las disposiciones establecidas para la jornada electoral.

¿Dónde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.

¿A qué hora se puede votar el 4 de octubre?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Las mesas recibirán a los electores desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., siempre que hayan sido instaladas. Los miembros de mesa titulares y suplentes deben llegar a su local desde las 6:00 a. m. para participar en la instalación y asegurar el inicio oportuno de la jornada electoral.

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.

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