Elecciones en San Juan de Lurigancho: sortean entre electores ante ausencia de miembros de mesa. Foto: Captura de video/Latina
Elecciones en San Juan de Lurigancho: sortean entre electores ante ausencia de miembros de mesa. Foto: Captura de video/Latina
Por Redacción EC

Durante la jornada de Elecciones Regionales y Municipales 2026 en San Juan de Lurigancho, se registró la ausencia de un miembro titular y su respectivo suplente en una mesa de sufragio instalada en la I.E. 0152 José Carlos Mariátegui.

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