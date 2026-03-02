Resumen

Escasez de GNV: taxistas forman largas colas en grifo de la Av. Brasil ante desabastecimiento. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
Por Redacción EC

Esta tarde, decenas de taxistas formaron extensas filas en un grifo de la avenida Brasil, uno de los pocos establecimientos que aún contaba con Gas Natural Vehicular en medio del desabastecimiento que afecta a Lima.

