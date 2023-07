La ex ministra de salud y quien fue jefa del Seguro Social de Salud - EsSalud por solo 10 días, Rosa Gutiérrez, acudió este martes al Ministerio Público para dar declaraciones sobre los presuntos actos irregulares que habría encontrado durante el corto periodo que estuvo al mando. Gutiérrez llegó a las 8 de la mañana y salió casi cinco horas después en absoluto silencio. No dio ninguna declaración a la prensa.

La Fiscalía de la Nación inició indagaciones previas por presuntos hechos de relevancia penal en el Seguro Social de Salud, luego de la entrevista que brindó la ex ministra al programa “Cuarto Poder” este domingo. Al inicio, Gutiérrez fue citada el lunes a las 3 p.m., pero ante su inconcurrencia, la citación pasó para el martes 25.

Según pudo conocer El Comercio, estas serían diligencias previas a una investigación. Los tres casos a investigar serían los mencionados por la ex ministra el domingo: un concurso público de servicio por seguridad y vigilancia que se postergó 40 veces, generó a un desabastecimiento y llevó a una adjudicación directa; un proceso de adquisición de 99 ambulancias por S/ 65 millones; y, un préstamo ejecutado a una empresa sin la aprobación del consejo directivo.

La ex jefa de EsSalud aseguró que en los primeros días de su mandato descubrió estas irregularidades. Además, indicó que el ex gerente general de la institución, Iván Pereyra, no le compartió la información ni le advirtió de estos puntos. Por esa razón, decidió retirarlo; acción que le habría costado el puesto de presidenta ejecutiva del Seguro Social.

PUEDES LEER: EsSalud anuncia reducción de tiempos de espera para citas médicas y lucha contra la corrupción

La misma polémica que generó su designación como jefa de EsSalud ha acompañado su retiro. Recordemos que el 12 de julio, fecha en que fue nombrada, instituciones médicas, gremios y especialistas se mostraron en contra, debido a su desempeño para controlar la epidemia del dengue cuando era ministra de salud. Su salida, el 22 de julio, también ha despertado una ola de opiniones y críticas, pues Rosa Gutiérrez denunció presiones del Ejecutivo por retirar al ex gerente general.

En la entrevista con el programa dominical, Gutiérrez indicó que recibió la llamada del jefe de Gabinete de Presidencia, del secretario general de Palacio de Gobierno y, luego, de la presidenta. La mandataria la llamo y le dijo: “Rosita, repón al gerente general inmediatamente”. Al no hacerlo, fue destituida por un decreto supremo publicado en El Peruano que, además, nombraba a César Linares Aguilar como reemplazo.

Ante esto, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, negó que la presidenta haya tenido influencia sobre este tema. “Las denuncias que todos hemos visto que se han realizado se tendrán que aclarar en las instancias correspondientes. (...) La señora presidenta de la República respeta absolutamente los estándares éticos y no tiene ninguna decisión ni influencia para favorecer ni mucho menos para algún acto irregular”, declaró a la prensa.

En esa misma línea, el ministro de justicia, Daniel Maurate, sostuvo: “la presidenta negó supuestas presiones”. Añadió que, según Boluarte, lo mencionado por Gutiérrez “no corresponde a la verdad”. Asimismo, dijo que las investigaciones a EsSalud deben continuar su curso y determinar responsabilidades.

Voces de implicados

Iván Pereyra, ex gerente general del Seguro Social, se mostró en contra de las afirmaciones hechas por Gutiérrez. Además, indicó que la denunciaría por difamación.

En esa misma línea, Pereyra explicó que los casos mencionados datan del 2021 y 2022, por lo que él no tendría responsabilidad. “Nada se da en el mes y medio que yo estuve”, expresó. Además, hizo un llamado a que investiguen a las gestiones indicadas.

Pereyra estuvo en este cargo desde el 23 de mayo hasta su despido el 14 de julio. Antes había trabajado en EsSalud, en dos ocasiones, como Subgerente de Asuntos Judiciales y Gerente de Desarrollo de Personal.

Por otro lado, tras la destitución de Gutiérrez, dos trabajadores contratados por ella para el equipo anticorrupción de EsSalud renunciaron. La ex procuradora anticorrupción Katherine Ampuero presentó su renuncia este domingo y Fuad Khoury, ex contralor general de la República, indicó que dejaría el equipo.

Equipo anti corrupción que contrató Rosa Gutiérrez en su paso por EsSalud. (Foto: EsSalud)

Fuad Khoury, ex contralor general y Presidente Ejecutivo del Instituto Integridad y Gobernanza, indicó a este Diario que aceptó la propuesta de Gutiérrez porque “sentí que quería pasar de la palabra a la acción [en temas anti corrupción]”, dijo. Agregó que no hubiese aceptado trabajar con otro presidente porque quien lo contrató fue la ex jefa de EsSalud.