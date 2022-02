Conforme a los criterios de Saber más

La semana pasada, el Consejo de Ministro aprobó declarar en estado de emergencia Lima y el Callao por el incremento de la delincuencia en medio de la tercera ola de la pandemia del COVID-19. Con esta iniciativa, se buscaba combatir la criminalidad suspendiendo algunos derechos fundamentales como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, entre otros. El estado de emergencia iba a empezar a regir un día después de que el decreto supremo sobre esto se publicara en el Diario Oficial el Peruano, sin embargo, ello no ocurrió.

Lo que sí sucedió es que renunció el Ministro del Interior, Avelino Guillén, y se dio por concluida la designación del teniente general PNP Javier Gallardo en el cargo de comandante general de la Policía Nacional. Ocurrió lo mismo con la primera ministra Mirtha Vásquez y con ella, caería todo el Gabinete Ministerial, a raíz de la crisis en el sector Interior. Frente a ello, ¿en qué situación queda el estado de emergencia?

Los expertos consultados por este Diario subrayaron que mientras no se publique el decreto supremo, no hay estado estado de emergencia. Y para que esto ocurra, es imprescindible que se designe el sucesor de Guillén, pues es necesario que el ministro del Interior firme la norma.

“Sobre el estado de emergencia, en realidad no existe, porque nunca se publicó la norma que así lo declaró. Así que no hay emergencia”, señaló el exministro del Interior Wilfredo Pedraza. “El nuevo ministro debe evaluar si va o no la emergencia. Es político y técnico, por lo que deberá evaluarlo”, agregó.

Similar opinión tuvo el exviceministro de Seguridad Pública Ricardo Valdés, quien indicó que al nuevo ministro del Interior le corresponde revaluar si se sostiene la necesidad de declarar en estado de emergencia Lima y el Callao. No obstante, opinó que esto no tiene sentido. “Lo que sí tiene sentido es trazar un plan, dotarlo de recursos y ponerlo en práctica”, destacó.

En lugar de declarar el estado de emergencia, que suspende la inviolabilidad domiciliaria de los más de 10 millones de personas de Lima y Callao, por ejemplo, opinó que el nuevo ministro del Interior debe coordinar con el Poder Judicial y el Ministerio del Interior para establecer una vía rápida y directa para que en los casos donde la policía sospeche que hay cabecillas de bandas criminales o de la delincuencia común, se establezca el expediente necesario para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

“[¿Eso se puede hacer sin declarar el estado de emergencia?] Absolutamente, como ha venido trabajando la Diviac (División de Investigación de delitos de Alta Complejidad). La Diviac no ha requerido estado de emergencia para hacer todos los operativos que ha hecho desde su creación. No ha requerido estado de emergencia, se ha hecho con investigación, se ha trabajado de la mano con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Se han hecho las coordinaciones, se han presentado las ´pruebas de las investigaciones y se ha llevado adelante los operativos, que han sido cientos”, argumentó.

En otro momento, señaló que el ministro del Interior es el responsable político del sector y la cabeza del Ejecutivo en temas de seguridad y orden interno. En ese sentido, refirió su ausencia deja al Gobierno sin interlocutor con los gobernadores regionales y las autoridades responsables de la ejecución de la política pública sobre seguridad, como los alcaldes por ejemplo. “Por otro lado es imprescindible la interacción con otros ministros para efectos de asegurar una intervención sistémica en temas de seguridad. Eso se pierde sin un ministro del interior. Las inversiones, los recursos económicos y la cooperación internacional quedarían a l deriva mientras esta situación no se solucione”, indicó.

El exsubcomandante general de la Policía Nacional, teniente general (r) Edgardo Garrido, relató que el enfrentamiento entre el exjefe de la PNP Gallardo y el exministro Guillén venía desde diciembre del año pasado. En ese contexto, añadió que él así como otros generales no entendían cómo es que en una situación caótica dentro del Ministerio del Interior se estaba proponiendo que se promulgue el estado de emergencia.

“Y lo más grave es que no existía y, ahora peor, un plan de acción para fortalecer ese estado de emergencia para poder ejecutar acciones de inteligencia, acciones operativas para combatir la criminalidad en este estado de emergencia. Desgraciadamente, no había nada, no hay hasta el momento absolutamente nada”, afirmó.

“Yo particularmente estoy en contra del estado de emergencia. El estadio de emergencia permite la participación del Fuerzas Armadas en el orden interno, pero las Fuerzas Armadas no están capacitadas para investigar, para hacer labores de inteligencia operativa, inclusive no cuentan con al cantidad suficiente d personal y además no cuenta con el armamento apropiado para la labor de prevención y seguridad que requiere por que ellos están preparados para la guerra, para eliminar la oponente, no para hacer labor de prevención ni mucho menos para hacer investigaciones”, agregó.

Lo que se necesita, dijo, es repotenciar a la Policía Nacional, dotarla y respaldar su trabajo, “cosa que hace mucho tiempo no veo”.

¿Cómo afecta que la PNP no cuente con su comandante general?

El exministro del Interior Wilfredo Pedraza subrayó que esto es grave, “genera desconcierto en la PNP pues no tiene dirección, está pendiente los cambios de colocación, por lo que todo el alto mando está pendiente y desconcertado sobre sus nuevas ubicaciones. En tanto, casi se paraliza las cosas en esos niveles”.

Por su parte, el exviceministro Valdés señaló que “hay directivas que dependen del comandante general, hay autorizaciones de gasto, la presentaciones de pliegos presupuestales, hay una serie de temas administrativos que requieren la presencia del comandante general, pero él tiene que ser nombrado entre hoy o mañana”.

Hizo hincapié que lo que más se ha afectado es la moral policial, pues la propia policía maneja información de que se habrían producido asensos como consecuencia de tráfico de influencias, sobornos o corrupción en lugar de la meritocracia. “Gente que realmente tenía una buena hoja de servicios, que está en muy buena posición para ascender, no ha ascendido, han pasado por encima de ellos por las componendas, los arreglos del comandante general de la policía con la oficina del presidente”, señaló.

Segú el teniente general PNP (r) Garrido, uno de los problemas que se genera con la ausencia del comandante general de la Policía Nacional es que los generales que recién han ascendido no han asumido los cargos que les competen. Dijo que en enero se debieron emitir los planes y estrategias que se trabajarán este año en coordinación con los alcaldes y autoridades regionales e instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana. Pero si no está el sucesor del general que ha sido invitado al retiro, no hay quien realice las coordinaciones y formalice las estrategias.

“El otro problema es que todos los coroneles, comandantes, capitanes, todos los oficiales que están en determinada unidad, están en una incertidumbre porque no saben a dónde van a ir cambiados y, por lo tanto, están relajando su actividad, su labor operativa porque están a la espera de su destino”, indicó. El documento con ese destino lo firma el comandante general de la PNP y el ministro, agregó.

Por otro lado, la Cámara de Comercio de Lima instó al presidente de la República, Pedro Castillo, designar hoy al nuevo ministro del Interior para enfrentar con firmeza la inseguridad ciudadana que golpea al país.

El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, teniente General (r) PNP Vicente Romero Fernández, advirtió que no se está tomando debida atención al hecho que el incremento de la incidencia delictiva en Lima, Callao y otras ciudades del país, “atenta contra la vida, la integridad y propiedad de personas y empresas, lo que dificulta el normal desarrollo de sus actividades”.

“Es muy grave lo que está ocurriendo. No ayuda en nada declarar en emergencia Lima y Callao sin un plan concreto de cómo las Fuerzas Armadas van a apoyar a la Policía Nacional. No conocemos si existe un planeamiento, metas ni protocolos y procedimientos de cómo se dará esta labor conjunta”, señaló.

