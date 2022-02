#FueraValer

Han dictado un Decreto Supremo declarando #EstadoDeEmergencia para pretender que la gente no proteste en las calles. NO pasarán.

Me comprometo a preparar un Habeas Corpus contra ese Decreto.

Y que la gente se sume. Presentémoslo varios mañana.#ALasCalles 💪🏻 https://t.co/FJeKIkBANr