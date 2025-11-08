Iván Paredes destaca apoyo de las Fuerzas Armadas en control de penales. (Foto: Andina)
Iván Paredes destaca apoyo de las Fuerzas Armadas en control de penales. (Foto: Andina)
El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (), , destacó este miércoles el apoyo que la institución recibirá de la Policía Nacional del Perú () y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el control de los penales, como parte de las medidas contempladas en el reciente decreto supremo que actualiza el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao.

Durante su participación en Radio Nacional, Paredes sostuvo que la colaboración de ambas fuerzas será de gran utilidad, especialmente en las requisas y operativos de control que el INPE ejecuta a diario.

El funcionario también anunció que en las próximas horas se reunirá con los directores y jefes de los centros penitenciarios del país para detallar los alcances de la nueva normativa.

Entre las principales disposiciones, se establece que las fuerzas integradas se encargarán de vigilar los perímetros de los establecimientos penitenciarios y asegurar la erradicación de antenas de telecomunicación ilícitas. Asimismo, se autoriza al INPE a trasladar a internos que representen riesgos para la seguridad o estén involucrados en delitos, y a rotar a su personal según necesidad institucional.

Paredes reveló que, desde que se decretó el , se han ejecutado 200 requisas en los penales del país y más de 2000 durante sus cuatro meses de gestión. “La población debe saber que estamos trabajando con transparencia y firmeza”, enfatizó.

El titular del INPE también aseguró que su institución mantiene un trabajo constante para desarticular las redes de y crimen organizado que operan desde las cárceles.

Finalmente, negó los señalamientos en su contra sobre presuntos actos de y aseguró estar dispuesto a someterse a los peritajes que correspondan.

Mi prioridad es mantener el orden en los establecimientos penitenciarios y seguir con las requisas. No me voy a distraer con temas personales ni mediáticos”, sentenció.

