José Jerí supervisa operativos nocturnos en Lima en el primer día del estado de emergencia. (Foto: Andina)
José Jerí supervisa operativos nocturnos en Lima en el primer día del estado de emergencia. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

En el primer día de vigencia del en Lima Metropolitana y el Callao, el presidente de la República, , realizó una jornada de patrullaje por las calles de la capital como parte del despliegue de seguridad dispuesto por el Gobierno para enfrentar los altos índices de criminalidad.

LEE: Estado de emergencia: PNP realiza operativos en Lurín, Puente Piedra, La Victoria y SJL

El mandatario recorrió durante la madrugada diversos distritos del norte de Lima, entre ellos Los Olivos, San Martín de Porres, Comas y Carabayllo, acompañado de efectivos policiales y militares.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Tras culminar el recorrido, Jerí retornó a Palacio de Gobierno sin brindar declaraciones a la prensa. Sin embargo, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), compartió una fotografía del patrullaje junto al mensaje: “Nunca exijas nada que no ofrezcas”, en alusión a su compromiso de liderar de manera activa las acciones contra la delincuencia.

Gobierno inicia despliegue militar y policial en Lima y Callao bajo el nuevo estado de emergencia. (Foto: GEC)
Gobierno inicia despliegue militar y policial en Lima y Callao bajo el nuevo estado de emergencia. (Foto: GEC)

Horas antes, el presidente sostuvo una reunión en la sede del Ministerio del Interior con el titular del sector, Vicente Tiburcio, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y altos mandos de la (PNP) y las Fuerzas Armadas, para coordinar el despliegue operativo durante el estado de emergencia.

Más tarde, Jerí se trasladó hasta el penal de Lurigancho, en San Juan de Lurigancho, para supervisar una requisa inopinada encabezada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el (INPE). En los exteriores del establecimiento se observó un amplio despliegue policial y de serenazgo del distrito.

Mandatario José Jerí inspecciona calles y penales en el primer día de la medida. (Foto: GEC)
Mandatario José Jerí inspecciona calles y penales en el primer día de la medida. (Foto: GEC)

El presidente lidera estas acciones tras anunciar, la noche anterior, el inicio del estado de emergencia en Lima y Callao, medida aprobada por el Consejo de Ministros para enfrentar la creciente ola delictiva. “Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad. Pasamos de la defensiva a la ofensiva para recuperar la paz y la confianza de los peruanos, sostuvo Jerí en su mensaje a la Nación.

MÁS: José Jerí anunció estado de emergencia por 30 días en Lima y Callao para frenar la criminalidad

De acuerdo con el decreto publicado en el diario oficial El Peruano, el estado de emergencia contempla un apagón electrónico en los , restricciones al uso de motocicletas con acompañante y limitaciones en actividades masivas, además de una coordinación reforzada entre las fuerzas del orden para patrullar las zonas más críticas de la capital.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC