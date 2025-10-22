En el primer día de vigencia del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, el presidente de la República, José Jerí, realizó una jornada de patrullaje por las calles de la capital como parte del despliegue de seguridad dispuesto por el Gobierno para enfrentar los altos índices de criminalidad.

El mandatario recorrió durante la madrugada diversos distritos del norte de Lima, entre ellos Los Olivos, San Martín de Porres, Comas y Carabayllo, acompañado de efectivos policiales y militares.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Tras culminar el recorrido, Jerí retornó a Palacio de Gobierno sin brindar declaraciones a la prensa. Sin embargo, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), compartió una fotografía del patrullaje junto al mensaje: “Nunca exijas nada que no ofrezcas”, en alusión a su compromiso de liderar de manera activa las acciones contra la delincuencia.

Gobierno inicia despliegue militar y policial en Lima y Callao bajo el nuevo estado de emergencia. (Foto: GEC)

Horas antes, el presidente sostuvo una reunión en la sede del Ministerio del Interior con el titular del sector, Vicente Tiburcio, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, para coordinar el despliegue operativo durante el estado de emergencia.

Más tarde, Jerí se trasladó hasta el penal de Lurigancho, en San Juan de Lurigancho, para supervisar una requisa inopinada encabezada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). En los exteriores del establecimiento se observó un amplio despliegue policial y de serenazgo del distrito.

Mandatario José Jerí inspecciona calles y penales en el primer día de la medida. (Foto: GEC)

El presidente lidera estas acciones tras anunciar, la noche anterior, el inicio del estado de emergencia en Lima y Callao, medida aprobada por el Consejo de Ministros para enfrentar la creciente ola delictiva. “Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad. Pasamos de la defensiva a la ofensiva para recuperar la paz y la confianza de los peruanos ”, sostuvo Jerí en su mensaje a la Nación.

De acuerdo con el decreto publicado en el diario oficial El Peruano, el estado de emergencia contempla un apagón electrónico en los penales, restricciones al uso de motocicletas con acompañante y limitaciones en actividades masivas, además de una coordinación reforzada entre las fuerzas del orden para patrullar las zonas más críticas de la capital.