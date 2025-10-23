Las calles de Lima Metropolitana y el Callao amanecieron ese miércoles 22 bajo un nuevo estado de emergencia. El Comercio recorrió diferentes puntos de la capital para registrar cómo se desarrolló el primer día de esta medida que, en palabras del presidente José Jerí, busca “pasar de la defensiva a la ofensiva”.

Durante este contexto de excepción, la Policía Nacional del Perú (PNP) será quien mantenga el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia. También determinará las zonas de intervención, sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Uno de los puntos donde se vio gran presencia de efectivos de la PNP fueron las avenidas La Marina y Aviación. A lo largo de diferentes cuadras, este Diario observó a agentes realizando controles de identidad a transeúntes.

Asimismo, se observaron militares en estaciones de la Línea 1, como el paradero La Cultura en San Borja.

El Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM, que promulgó el estado de emergencia, indica la prohibición del tránsito de dos personas adultas en vehículos menores motorizados de la categoría vehicular L3, es decir, motos lineales. Sin embargo, El Comercio observó a diferentes copilotos en moto en las avenidas mencionadas.

Estado de Estado de emergencia prohíbe la circulación de dos personas en moto Motos no cunplen con disposición en la avenida La Marina. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec 1 / 6 Estado de emergencia prohíbe la circulación de dos personas en moto Los ciudadanos deben portar obligatoriamente su DNI para pasar el control de identidad. Foto: GEC 2 / 6 Estado de emergencia prohíbe la circulación de dos personas en moto El estado de emergencia decretado durará 30 días calendario. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec 3 / 6 Estado de Estado de emergencia prohíbe la circulación de dos personas en moto Además, entre las medidas, la PNP realiza control de identidad. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec 4 / 6 Estado de emergencia prohíbe la circulación de dos personas en moto Varias motos fueron intervenidas durante el operativo en San Miguel. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec 5 / 6 Estado de emergencia prohíbe la circulación de dos personas en moto Un vehículo de delivery incumple la medida del gobierno. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec 6 / 6

Como parte del despliegue operativo, se han activado 44 centros logísticos de operaciones en distintos puntos de Lima y el Callao. El general PNP Manuel Vidarte, jefe de la Región Policial Lima, indicó que estos espacios concentran personal de la PNP, Fuerzas Armadas y serenazgo para ejecutar acciones de control territorial y operativos focalizados.

“Los centros de operaciones han sido instalados en zonas de alta incidencia de homicidios, como San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, San Martín de Porres y el Callao . Funcionarán como bases logísticas para recojo de información, coordinación operativa y vigilancia táctica”, manifestó.

PUESTO DE CONTROL EN SAN JUAN DE LURIGANCHO. FOTOS BRITANIE ARROYO DUEÑAZ / GESAC > BRITANIE ARROYO

El Comercio visitó el centro logístico en la Av. Canto Grande de San Juan de Lurigancho. “Las tiendas de campaña instaladas permiten integrar recursos tecnológicos y humanos para la planificación policial. Cada centro contará con sistemas de monitoreo, conectividad, cámaras, uso de drones y personal de inteligencia”, detalló Vidarte.

Equipos en centro logístico en la Av. Canto Grande de San Juan de Lurigancho. FOTOS BRITANIE ARROYO DUEÑAZ / GESAC > BRITANIE ARROYO

Agregó que desde estas bases se diseñarán los operativos que se ejecutarán en zonas con presencia de organizaciones delictivas. “La estrategia busca focalizar los patrullajes y mejorar la respuesta inmediata ante delitos registrados en tiempo real, a través del análisis de datos y recursos de campo”, explicó. No obstante, Vidarte señaló que en estos espacios los policías no registrarán denuncias de los ciudadanos.

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, declaró en el centro logístico de Canto Grande que la estrategia para maximizar la presencia policial en zonas críticas incorpora datos de inteligencia y georreferenciación del delito para desplegar acciones concretas con respaldo multisectorial. “Esta articulación permitirá una mejor sinergia entre las fuerzas del orden, el Ministerio Público y los gobiernos locales”, expresó.

Exigencias de los microempresarios

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, declaró a El Comercio que este miércoles no se observó la presencia de policías o miembros de las Fuerzas Armadas cerca de los patios-talleres de las empresas de transporte.

Cabe mencionar que esta asociación agrupa a 53 empresas de Lima y Callao.

Gerardo Hermoza, representante del corredor morado, también indicó que no se vio a las fuerzas del orden cerca de su patio taller. El Comercio llegó a este punto en Jicamarca y comprobó la ausencia de policías y militares. Otras empresas de transporte también tienen sus estacionamientos en Jicamarca, como Santa Catalina, Etul4 S.A. o San Germán. Tampoco se observó la presencia de las autoridades.

Patio taller del corredor morado sin presencia de militares o policías. FOTOS BRITANIE ARROYO DUEÑAZ / GESAC > BRITANIE ARROYO

El administrador de una empresa de transportes, quien prefirió no identificarse, indicó que todas las empresas de transporte “pagan cupo a dos grupos como mínimo”. “No hay empresa que no le pague cupo a alguien”, mencionó

“Si se decide que los policías estén presentes en los buses o paraderos, que no sea una acción de solo una semana, sino que sea una medida sostenida”, expresó Valeriano. Indicó también que se debe dotar de mayores recursos a la labor de inteligencia de la PNP, que calificó como la mejor herramienta para combatir a las extorsiones.

Hermoza, por su parte, solicitó la presencia de policías y militares en los paraderos del Corredor Morado en San Juan de Lurigancho, debido a que en ellos sufren actos de vandalismo, como piedras lanzadas a los buses, por parte de personas vinculadas al transporte informal.

Por otro lado, Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros, declaró a El Comercio que los compañeros de su agrupación, que reúne a 23 mil bodegueros en Lima y Callao, tampoco observaron una vigilancia cercana a sus negocios este miércoles. “Solo estuvieron de paso”, dijo.

Choy solicitó a las autoridades que incrementen el control de identidad a los ciudadanos para encontrar a aquellos que tengan una requisitoria. “Así no se archivarán los casos o se liberarán a los extorsionadores por no estar identificados. Esto ha pasado con varios delincuentes que han amenazado a nuestros socios”, sostuvo. En esa línea, pidió una mejor coordinación entre la PNP y la Fiscalía para evitar que trabas burocráticas limiten las investigaciones de los casos de extorsión.

El panorama en Gamarra

El Comercio llegó a Gamarra en La Victoria, donde no se observó a miembros de las Fuerzas Armadas. Susana Saldaña, presidenta de la Asociación empresarial Gamarra Perú, declaró a este Diario que l a presencia de los militares será “vital” para el éxito de la campaña de ventas más importante del emporio .

Gamarra sin presencia de militares o policías. FOTOS BRITANIE ARROYO DUEÑAZ / GESAC > BRITANIE ARROYO

“El año pasado, la presencia de las Fuerzas Armadas fue importante para que la gente se sienta segura y venga a comprar a Gamarra en la campaña de fin de año. Esta es la campaña más importante del año, porque representa el 50% de nuestra facturación anual y determina si las mypes estarán en quiebra o se mantendrá en la formalidad el 2026. Las Fuerzas Armadas nos ayudaron a controlar a los ambulantes en los ingresos y salidas de los dameros, y vigilar la presencia de delincuentes y cobradores de cupo. Pedimos que también nos acompañen en este estado de emergencia”, expresó.

Saldaña indicó que, durante la campaña de fin de año, que iniciará la próxima semana, llegan hasta 300 mil personas a diario para realizar compras. A ello se suman las 200 mil personas que trabajan en el emporio. “Hoy tenemos solo a 80 policías entre los dameros A y B. Necesitamos a 100 por turno en cada uno para mejorar el control. Esperamos que se sumen las Fuerzas Armadas”, indicó.

Operativo en Las Malvinas

En la tarde del miércoles, 600 policías realizaron un operativo sorpresa en la galería Las Malvinas del centro de Lima para incautar celulares robados y falsificados. El general PNP Antero Mejía declaró que en algunos locales se encontraron hasta 101 celulares que habían sido reportados como sustraídos.

“Estamos ejecutando el plan de operaciones de terminales móviles. Vamos a entregar el materia a la Dipincri de Cercado de Lima para que investiguen. Allí también pueden acercarse los ciudadanos para reclamar algún equipo robado que haya llegado hasta Las Malvinas”, señaló. Informó que en algunos locales se encontraron hasta 101 celulares que habían sido reportados como sustraídos.

Nuevas medidas en los penales: apagón eléctrico y visitas limitadas

El ministro de Justicia, Walter Ortiz Martínez, explicó que el estado de emergencia contempla dos medidas en los penales de Lima y Callao.

Primero, se ejecutará un ‘apagón electrónico’, que limitará el uso de energía eléctrica exclusivamente a iluminación, prohibiendo la carga de dispositivos electrónicos dentro de los penales. Esta medida busca evitar el uso de artefactos que permitan comunicaciones ilegales desde los centros penitenciarios.

“Paralelamente, el régimen de visitas ha sido restringido. Los internos bajo el régimen cerrado ordinario solo podrán recibir una visita cada quince días, mientras que los del régimen cerrado especial de alta peligrosidad tendrán acceso a dos visitas en el mismo periodo. Estas acciones buscan cortar vínculos externos con redes delictivas”, explicó.

El ministro agregó que se realizarán operativos para detectar y retirar antenas ilegales ubicadas en los alrededores de los penales, en cumplimiento de la norma que prohíbe asentamientos a menos de 200 metros de los centros de reclusión.

¿Qué puedes y qué no puedes hacer bajo el nuevo Estado de Emergencia?

Movilidad y tránsito

Sí puedes desplazarte libremente, pero la policía y militares podrán pedirte tu DNI en cualquier momento y realizar operativos de control de identidad, incluso dentro de vehículos o inmuebles.

Pueden ingresar a casas o locales sin orden judicial si lo consideran necesario para operaciones de seguridad.

Está prohibido que dos adultos viajen en una moto lineal (moto L3). Solo se permite un adulto por vehículo, para reducir delitos tipo sicariato.

Habrá más patrullajes a pie, en autos y motos, especialmente en zonas consideradas “críticas” (Callao, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, entre otras).

Presencia militar y policial

Las Fuerzas Armadas apoyarán directamente a la Policía Nacional. Verás patrullas mixtas (Ejército, Policía y serenazgo) en calles, paraderos, estaciones del metro, mercados y zonas comerciales.

Habrá puestos de control temporales y puntos de revisión de vehículos, motos y transporte público.

Realizarán controles de identidad en búsqueda de requisitoriados o autos sospechosos.

Derechos ciudadanos restringidos

Durante estos 30 días se limitan temporalmente ciertos derechos constitucionales:

Libertad de tránsito: puedes circular, pero podrían restringir rutas o zonas en determinados horarios.

Inviolabilidad del domicilio: pueden ingresar a un inmueble sin orden judicial si hay indicios de delito.

Libertad de reunión: se prohíben o controlan reuniones grandes, marchas o eventos sin autorización previa.

Libertad y seguridad personal: las fuerzas pueden detener temporalmente a personas en flagrancia o durante operativos sin mandato judicial inmediato.

Actividades públicas y eventos

Eventos masivos (religiosos, deportivos, conciertos, ferias, etc.) deben contar con permiso especial de las autoridades.

Reuniones pequeñas o familiares no requieren permiso.

Las autoridades pueden suspender eventos públicos si lo consideran riesgoso.

Control de cárceles y comunicaciones

Restricción de visitas en los establecimientos penitenciarios. Una visita semanal para los internos del régimen cerrado ordinario. Una visita quincenal para los internos del régimen cerrado especial. Sólo podrán recibir visitas de sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Solo familiares cercanos pueden ingresar.

Apagón eléctrico en celdas: solo luz básica.

Destrucción de antenas clandestinas que permitan comunicaciones desde cárceles.

Lucha contra delitos y mercados ilegales

Habrá operativos de fiscalización y control con asistencia de las Fuerzas Combinadas en zonas donde se halla identificado los siguientes delitos:

Confiscar armas, municiones, pirotécnicos ilegales y drogas.

Cerrar mercados informales de autopartes, celulares robados, chips y otros.

Suspender líneas telefónicas usadas para extorsión o secuestro.

Combatir trata de personas y tráfico de drogas.

Sistema de justicia acelerado

Se fortalecerán las unidades de flagrancia, para que quienes sean detenidos en delitos flagrantes sean procesados rápida y directamente.

Se brindará seguridad especial a jueces y fiscales que participen en estos casos.

Comunicación y coordinación estatal