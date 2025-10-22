En el marco del estado de emergencia dispuesto en Lima Metropolitana y el Callao, el presidente de la República, José Jerí, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, encabezaron la madrugada de este miércoles una requisa inopinada en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, mientras que, de manera simultánea, se desarrolló otro operativo en el penal Ancón I.

Ambas intervenciones contaron con la participación de personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros de las Fuerzas Armadas, en el marco de las acciones de control destinadas a reforzar la seguridad y combatir la criminalidad organizada desde los centros penitenciarios.

Durante la requisa, se incautaron diversos objetos prohibidos, entre ellos armas blancas, chips, libretas con números telefónicos, celulares y un dispositivo satelital, los cuales fueron puestos a disposición de la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes.

“Estamos haciendo requisas simultaneas en los penales de Lima. Hemos estado en Ancón y también en el penal de Lurigancho. Y, efectivamente, c on el personal del INPE más la policía hemos hecho esta búsqueda y hemos encontrado elementos prohibidos en el penal ”, señaló el ministro Walter Martínez Laura en diálogo con TV Perú.

“Hemos encontrado chips, armas blancas, sustancias prohibidas. En Ancón también hemos encontrado siete dispositivos celulares y un dispositivo satelital. Asimismo, se han encontrado libretas con números telefónicos” , añadió.

Intervención en Lurigancho y Ancón I revela objetos prohibidos y activa medidas contra el crimen organizado desde los penales. (Foto: GOB)

El titular del sector también anunció la puesta en marcha del denominado “apagón electrónico”, una medida que limita el uso de energía eléctrica exclusivamente a la iluminación, prohibiendo la carga de artefactos y dispositivos electrónicos dentro de los penales. Esta acción busca frenar las comunicaciones ilícitas y el uso indebido de equipos por parte de los internos.

Asimismo, Martínez informó que se ha dispuesto un barrido integral de las antenas eléctricas en los alrededores de todos los establecimientos penitenciarios de Lima Metropolitana y el Callao. “ Ya se ha dado la indicación al personal del INPE para que solo se tenga energía eléctrica para la iluminación , no para otros dispositivos electrónicos ni para cargar cualquier otro artefacto”, precisó.

Finalmente, el ministro reafirmó que los operativos continuarán durante el estado de emergencia. “V amos a seguir en esta misma línea de trabajo junto al presidente , recorriendo los penales y las calles, brindando seguridad a la población”, enfatizó.