Estafador se hace pasar por cliente, obtiene datos personales y luego suplanta la identidad del vendedor para captar más víctimas
Le escribieron interesados en adquirir sus productos. Le solicitaron su fotocheck de vendedor y otros datos personales, supuestamente por temor a ser estafados. Sin embargo, al día siguiente, quien terminó siendo estafado fue él: se dio cuenta de que este supuesto cliente había rebrandeado su perfil de WhatsApp usando la foto y datos que él mismo le había enviado previamente, con el objetivo de hacerse pasar por vendedor de celulares y así expandir su red de víctimas. Esto fue lo que le ocurrió a Rodrigo Portillo, quien relató la pesadilla que está viviendo en una entrevista con El Comercio.

