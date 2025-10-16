Estafador se hace pasar por cliente, obtiene datos personales y luego suplanta la identidad del vendedor para captar más víctimas

El modus operandi consiste en solicitar datos personales como el DNI o el fotocheck, con el pretexto de querer asegurarse de que no se trata de una estafa. Para ganar la confianza de su objetivo, el estafador incluso envía su propio DNI, aunque lo más probable es que ni siquiera le pertenezca, sino que sea de otra víctima que cayó previamente en la misma trampa.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Todo empezó en TikTok

Rodrigo contó a El Comercio que, en diciembre del año pasado, realizaba una transmisión en vivo desde las redes sociales de AppleTec, empresa de venta de celulares ubicada en Polvos Azules, donde trabajó hasta mayo de 2025. “Estaba haciendo un vivo vendiendo celulares. Había colocado mi número en la pantalla para que los clientes interesados pudieran escribirme. Fue así como, luego de la transmisión, me contactó un chico que se hacía llamar ‘Clever’. Me mandó su DNI y dijo que quería comprar dos iPhone 16 Pro Max”, relató.

Conversación inicial

“Lo curioso es que me pidió mi información, como mi DNI y el fotocheck que me identifica como vendedor de la empresa. Argumentó que había sido estafado anteriormente y que tenía miedo de que le volviera a pasar lo mismo. Me pareció extraño, incluso me pidió fotos mías atendiendo a clientes. Me dijo que haría la transacción al día siguiente, pero luego me di cuenta de que me había bloqueado”, agregó.

Rodrigo le pidió a un amigo que escribiera a ese mismo número, y fue entonces cuando descubrió que esta persona había puesto como foto de perfil el logo de la tienda donde él trabajaba, además de su nombre y apellido en la descripción, suplantando su identidad y haciéndose pasar por asesor de ventas. “Incluso colocó todas las fotos de los iPhones, como si fuera una cuenta empresarial. Me di cuenta de que el chico que supuestamente tenía miedo de ser estafado era, en realidad, el estafador. Por si fuera poco, creó cuentas en Facebook y TikTok usando el logo y nombre de AppleTec. Y no opera solo con el número que usó conmigo, sino que tiene al menos dos más”, indicó.

“Intenté confrontarlo desde los otros números, pero también me bloqueó. Ahora esta persona se presenta como si fuera yo ante sus potenciales víctimas. Me siento frustrado, porque cuando empecé a sospechar, borré todos los mensajes donde había enviado mis datos. Por eso aparecen como eliminados, pero ya era demasiado tarde: él los había guardado. Incluso dudo que el DNI que me mandó realmente pertenezca a ‘Clever’; seguramente es de otra víctima que cayó en la misma modalidad que yo. Así se va llenando de datos personales para seguir estafando”, explicó.

Descubrimiento de estafa

Rodrigo señala que acudió a la Dirincri para presentar su denuncia, pero al principio no querían aceptarla, argumentando que no existía una víctima directa de estafa. “Pese a ello, insistí en denunciar, porque si no lo hacía y esta persona comenzaba a estafar usando mi nombre, el perjudicado iba a ser yo. Finalmente, tras insistir, aceptaron mi denuncia. En total, he presentado tres denuncias, ya que esta persona ha suplantado mi identidad en tres ocasiones: en diciembre de 2024, y en febrero y septiembre de 2025”, precisó.

Lo que más le llama la atención a Rodrigo es que el estafador envía audios a sus futuras víctimas asegurándoles que ha sido estafado anteriormente, y que por eso necesita que le manden sus DNI, fotochecks, fotos trabajando y hasta el RUC de la empresa. “Una vecina y clienta frecuente, que me conocía, me contactó preocupada porque esta persona se hizo pasar por mí para venderle productos. Le mandaba audios, pero ella se dio cuenta de que no era mi voz. Ya hay más víctimas: personas que han comprado productos por más de mil soles que nunca les son entregados, y otras, como yo, que entregaron su información personal y luego fue usada para estafar a otros”, advirtió.

“Es una mafia que cambia de números constantemente. Lo más indignante es que ahora se hacen pasar por las propias víctimas. En sus redes se victimizan diciendo que los están suplantando, cuando en realidad son ellos quienes están suplantando mi identidad y la de la empresa donde trabajaba. Realmente, es una pesadilla ”, concluyó.

Denuncias

NOTA ESTAFA DIGITAL

NOTA ESTAFA DIGITAL

Análisis

Eduardo Quesquén, especialista en tecnología y gerente de Moventi, explicó a El Comercio que esta modalidad de estafa es relativamente reciente. “El modus operandi es innovador porque utiliza técnicas de ingeniería social para solicitar información personal a través de redes sociales. La ingeniería social consiste en una estrategia mediante la cual los delincuentes obtienen información confidencial haciéndose pasar por personas de confianza, como un cliente interesado. De este modo, logran que la víctima entregue sus datos sin sospechar”, detalló.

“Es fundamental no proporcionar información personal, mucho menos el DNI o un fotocheck. Siempre debemos estar un paso adelante de lo que puedan planear personas malintencionadas. La información que un estafador comparte contigo podría no ser suya, sino de otra víctima. Además, que no haya aún un caso tangible no significa que no exista un delito de suplantación de identidad. Este tipo de prácticas puede, a la larga, generar víctimas directas. Por eso, las autoridades y la legislación deben estar alineadas con la era digital”, advirtió Quesquén.

Página de TikTok falsa.

Por su parte, el ingeniero Gustavo Vallejo, especialista en ciberseguridad y ciberdelincuencia, comentó a este diario que toda conducta delictiva parte de la confianza que logran generar los estafadores. “De esta forma, los delincuentes son capaces de observar y estudiar el comportamiento de sus víctimas, para luego aprovecharse y ganarse su confianza. Además, saben que, en general, las personas no cuidan adecuadamente su información personal. Compartir los datos e imagen del DNI es como dar el número de tu tarjeta de débito y la contraseña”, explicó.

“Lamentablemente, muchos siguen viendo el DNI como un simple cartón, sin entender su valor como documento de identificación. Hoy en día, la mayoría de las estafas se dan en contextos de transacciones digitales, por eso hay que ser especialmente cuidadosos. Nunca se debe compartir información confidencial con personas naturales o marcas desconocidas, sin historial o sin reputación verificable. Si algo genera dudas, lo mejor es abstenerse. Además, es crucial actualizar constantemente la legislación y asegurar que esta avance al mismo ritmo que las nuevas tecnologías”, agregó Vallejo.

El abogado experto en derecho digital, Erick Iriarte, indicó a este diario que el caso presenta un aspecto novedoso, ya que la víctima fue engañada mientras intentaba demostrar que no era un estafador. “Más allá de la forma en que se obtienen los datos, lo curioso aquí es que la comisaría no quiso recibir la denuncia de la víctima en un primer momento. Estamos hablando de un caso de suplantación de identidad, lo cual constituye un delito tipificado en el artículo 9 de la Ley de Delitos Informáticos, por lo que debieron aceptar la denuncia de inmediato. Además, esta suplantación tiene como fin cometer estafas, por lo que estaríamos frente a un concurso ideal de delitos”, explicó.

“Por otro lado, si la empresa detecta que sus redes sociales han sido falsificadas, puede recurrir a los mecanismos que ofrecen las plataformas digitales para denunciar a terceros que estén utilizando su marca. Es decir, debe presentar la denuncia directamente ante la plataforma. Ahora bien, es importante resaltar que ya existe una legislación sobre delitos informáticos y una división especializada en delitos de alta tecnología. Sin embargo, lo que se necesita es una mayor capacitación a los policías para que puedan atender este tipo de denuncias de forma adecuada y competente”, concluyó.

Estafador

Los números que utiliza el ciberdelincuente para captar a sus víctimas son tres: 907 236 563, 905 786 722 y 910 243 227. Además, posee una cuenta falsa en TikTok (@appletecpe), donde copia y pega el contenido de las redes sociales oficiales de la empresa.

El equipo de El Comercio intentó conversar con el estafador, quien respondió agradeciendo por “comunicarse con AppleTec” y preguntó de qué manera podía ayudar. Sin embargo, cuando nos hicimos pasar por un comprador interesado en un iPhone 16, el sujeto reaccionó de inmediato al preguntar quién había compartido su número, lo que evidenció una especie de alerta ante la denuncia que viene realizando Rodrigo.