Denuncias

Claudia Cuesca alertó en sus redes sociales cómo operaba la empresa ‘Multi servicio R&J’, la cual ofrece el servicio de instalar techos de aluminio . “El personal me indicó que se podían hacer pedidos a provincias. Por ello, luego de intercambiar un par de mensajes, les hice un depósito del 50 % de lo pactado por la instalación de un techo en Marcona (provincia de Nasca, departamento de Ica)”, dijo. Pagó un total de 4.000 soles a la cuenta de Rider Romero.

Señaló que hasta la fecha no se ha realizado el servicio. “Inicialmente, se excusaban diciendo que ya no podían responder mis mensajes por motivos de fuerza mayor. Sin embargo, me contacté con un usuario en Ica que también fue estafado por esta empresa”, añadió.

Por su parte, Liz Beth denunció a ‘Baby Angelick’, emprendimiento de mochilas ergonómicas. El 26 de enero, les hizo un depósito a través de Yape: 156 soles por una mochila más 12 soles adicionales por el delivery. “Me indicaron que el pedido llegaría un día después, pero esto no fue así. Luego, me dijeron que hubo problemas con el delivery. Fueron pasando los días”, explicó.

Contó que el personal se comprometió a entregarle personalmente el pedido, pero se quedó esperando. “Les dije me enviaran una foto del producto y tampoco lo hicieron. Luego les pedí que por favor me lo mandaran ya que tenía que viajar con urgencia, me perjudicaron porque tuve que cambiar mi fecha de vuelo, generándome así, más gastos (...). Exijo la devolución de mi dinero”, dijo.

Luego de que las víctimas contactan a los estafadores por Facebook Marketplace, pasan a coordinar por WhatsApp.

Mirna Castillo informó que sufrió la pérdida de 108 soles debido a que confió en la empresa de ropa deportiva ‘Tombik’. Pagó a través de Yape y resaltó que el personal de la compañía borró sus mensajes de WhatsApp después de que ella hiciera el depósito.

Por otro lado, Joselin Martinez denunció a ‘TEC IMPORT PERÚ’, empresa dedicada a la venta de artículos tecnológicos. Señaló que hizo la transferencia de 85 soles por la compra de uno de los productos. “Quiero que me ayuden a reportarlos y así no haya otra persona que caiga en sus redes”, mencionó.

Finalmente, Estephania Chiang comentó que fue estafada por la compañía ‘Dades Kia’ con el cuento de que le enviarían una máquina para hacer donas el mismo día que la compró. El monto fue de 145 soles. “En ese momento, confié en que sería así, pero desde el 29 de marzo no tengo respuesta (...). Ella sigue en Facebook Marketplace, así que cuidado”, dijo.

Recomendaciones

Ricardo Elías, abogado experto en cibercriminalidad, brindó una serie de consejos a El Comercio para evitar ser víctima de estas estafas. En primer lugar, indicó que es importante prestar mucha atención a aquellas ofertas con precios demasiado sospechosos. “Frecuentemente, los estafadores suelen ofrecer productos con un precio menor o muy por debajo del valor real en el mercado . Estos pueden ser productos robados, imitaciones o, una vez que se haga el pago, no se recibirá nada”, agrego.

El experto considera que, si una empresa ofrece un producto a 500 o 600 soles cuando en realidad está casi 2.000 soles, puede haber algo irregular.

El especialista resalta que también se debe constatar que el URL del perfil de Facebook coincida con el nombre de la empresa (Foto: Fortune).

En segundo lugar, Elías sostuvo que es necesario verificar que el Facebook de la empresa no sea un perfil recientemente creado . “Si tiene poco tiempo de haberse unido, es un indicador de que algo no está bien”, dijo. Añadió que es recomendable preferir aquellos perfiles con la mayor cantidad de contenido y comentarios de otros usuarios.

Sin embargo, el especialista resalta que también se debe constatar que el URL del perfil de Facebook coincida con el nombre de la empresa . “Hay algunos perfiles antiguos y de varios seguidores que son hackeados por los estafadores. Por ello, cuando estos cambian el nombre de la cuenta, ya no coincide con el URL”, agregó.

Por otro lado, Elías sugiere tener una mayor interacción con el vendedor antes de realizar la compra. “Hay que tratar de hacerle una llamada o una videollamada breve al representante de la marca para estar más seguros (...). Algunos vendedores suelen mandar una foto de su DNI, pero este puede ser robado”, dijo.

Canales de ayuda

Elías menciona que las víctimas que han pagado por un producto o servicio que no fue entregado pueden denunciar bajo el delito de estafa en entornos digitales. Asimismo, los centros para obtener ayuda son la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fiscalías Penales. Elías señala que se debe mostrar toda la información posible que permita identificar o contactar a la persona que está detrás de las estafas.

“Si bien es cierto que existe una Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, su competencia está enfocada en Lima Centro. Por ello, si la víctima es de provincia y quiere ganar tiempo, puede acudir a una Fiscalía Penal”, dijo.

Además, el abogado comentó que el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad brinda asesoramiento gratuito a víctimas que han sido estafadas en redes sociales y diversas plataformas digitales.