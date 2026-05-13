Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú realizaron este miércoles una protesta en los exteriores del campus universitario, en el distrito de San Miguel, y bloquearon parcialmente la avenida Universitaria en rechazo al nuevo sistema de pensiones anunciado por la casa de estudios.

La movilización se concentró principalmente en el tramo de la vía con dirección hacia la avenida La Marina. Los manifestantes cuestionaron los cambios en el esquema de financiamiento universitario y calificaron la medida como “elitista y excluyente”.

🚨#AHORA | Estudiantes de la PUCP realizan un plantón y bloquean un tramo de la av. Universitaria en rechazo a la reforma del sistema de pensiones aprobada por el Consejo Universitario de esa casa de estudios. pic.twitter.com/VaozwYVXKO — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) May 13, 2026

La protesta surgió luego de que la universidad oficializara una modificación en la estructura de pagos y en el sistema de subvenciones y becas parciales. Según precisó la institución, el nuevo esquema solo se aplicará a los estudiantes que ingresen desde el año 2027, mientras que quienes actualmente cursan estudios mantendrán las condiciones vigentes.

¿Qué cuestionan los estudiantes?

Uno de los principales cuestionamientos de los alumnos apunta a la eliminación de las escalas más bajas de pago. Hasta 2026, la universidad contaba con nueve categorías de pensiones, cuyos montos oscilaban entre S/1.218 y S/4.656 mensuales. Las primeras escalas estaban orientadas a estudiantes evaluados bajo criterios socioeconómicos especiales.

Con el nuevo modelo, el sistema regular quedará reducido a cuatro escalas denominadas E1, E2, E3 y E4. De acuerdo con información difundida por la propia universidad y citada por Vocacción Podcast, la pensión más baja ascenderá a S/2.692 mensuales para estudiantes con una carga académica de 20 créditos.

La PUCP señaló que la modificación responde a una reorganización interna del sistema de apoyo económico. La universidad explicó que parte de las subvenciones estaban integradas dentro de las antiguas escalas G1, G2 y G3, por lo que ahora se busca separar con mayor claridad las pensiones regulares de las becas.

Asimismo, la institución indicó que el nuevo esquema contará con ocho niveles entre escalas y becas, cuya asignación dependerá de evaluaciones socioeconómicas y académicas realizadas desde el ingreso de cada estudiante.

La universidad aseguró también que la cobertura de los niveles con mayor subvención mantendrá una capacidad similar a la registrada durante el ciclo 2026-1 y añadió que implementará mejoras en los mecanismos de evaluación socioeconómica para la entrega de apoyos económicos.