Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Estudiantes de la PUCP cuestionan nueva estructura de pensiones y realizan movilización en San Miguel. (Foto: Captura/X/Epicentro.TV)
Estudiantes de la PUCP cuestionan nueva estructura de pensiones y realizan movilización en San Miguel. (Foto: Captura/X/Epicentro.TV)
Por Redacción EC

Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú realizaron este miércoles una protesta en los exteriores del campus universitario, en el distrito de San Miguel, y bloquearon parcialmente la avenida Universitaria en rechazo al nuevo sistema de pensiones anunciado por la casa de estudios.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.