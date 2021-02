La Comisión de Ética del Congreso de la República abrió investigación al congresista Alberto de Belaunde después de su participación en las marchas de noviembre del año pasado contra el gobierno de Manuel Merino.

Fueron cuatro votos a favor de los congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Frepap, Acción Popular y Unión por el Perú (UPP), tres en contra de los de Frente Amplio, Somos Perú y Partido Morado, y una abstención del de Alianza para el Progreso, los que hoy decidieron que De Belaunde debía de ser investigado. Ello, durante una sesión virtual de la citada comisión.

Con votos de Fuerza Popular, UPP, Acción Popular y Frepap, la Comisión de Ética acaba de abrirme investigación por mi accionar tras la represión de las protestas de noviembre contra Merino.



Soy el único congresista investigado. (1/3) — Alberto de Belaunde 🇵🇪 (@AlbertoBelaunde) February 2, 2021

“Ayer, me enteré que un ciudadano había presentado una denuncia en mi contra por mi accionar durante o después de la represión del gobierno de Merino contra las marchas. Y, además, por haber hecho eco de las denuncias de desaparecidos que habían [sido dados a conocer] en ese momento por parte de la Coordinadora de Derechos Humanos y que también están siendo recogidas por la Defensoría del Pueblo”, dijo De Belaunde a El Comercio.

“A mí no me sorprendió que haya una denuncia […]. Lo que sí me ha sorprendido es la decisión hoy día de los congresistas de Fuerza Popular, Frepap, Acción Popular y UPP de abrirme investigación por esa denuncia”, agregó.

Dos jóvenes murieron en las protestas de noviembre, Jack Pintado e Inti Sotelo. Hasta ahora no se ha sancionado a los responsables. En la imagen, el entierro de Inti. (Foto: GEC)

El parlamentario señaló que le parecía “increíble” que se le investigue por algo que considera que es un deber. “Frente a denuncias de desapariciones, todo el Estado tiene que ampliar estas denuncias y buscar que se esclarezcan, y si las personas aparecen, pues en enhorabuena”, refirió.

Mencionó el caso de Fernando Araujo, quien desapareció durante una de las marchas de protesta; tres días después reapareció y denunció que había sido secuestrado por supuestos agentes del grupo Terna.

En noviembre del año pasado, el congresista De Belaunde alertaba sobre los manifestantes desaparecidos en las marchas:

En las marchas de protesta contra el régimen de Manuel Merino, se registraron cientos de heridos y dos jóvenes fallecieron, Bryan Pintado e Inti Sotelo. Hasta ahora, se desconoce quiénes los asesinaron y se investiga si los disparos de perdigones que recibieron provinieron de los policías apostados en la zona.

A mediados de diciembre, en un informe sobre las marchas, Human Rights Watch concluyó que “hubo graves abusos policiales contra manifestantes”, y propuso que se debe realizar reformas dentro de la institución policial.

No obstante, el congresista señaló que él, que alertó sobre las desapariciones, es el único que está siendo investigado en el Congreso por lo ocurrido en noviembre del año pasado. “Siento que hay algo que no está funcionando”, expresó.

Finalmente, expresó que estará atento para dar sus descargos cuando lo cite la comisión.

“[Esta denuncia busca ]distraer, fastidiar, busca tal vez trasmitir un mensaje, no lo sé, eso tendrían que responder quienes han votado a favor de la investigación, en todo caso seguiré trabajando como siempre. Y por supuesto, frente a vulneraciones a los derechos humanos, seguiré actuando como corresponde a mi función”, indicó.

