La exministra de la Mujer, Nidia Vílchez, protagonizó un incidente en los exteriores de Palacio de Gobierno. La extitular del MIMP participó de una protesta en contra del presidente Pedro Castillo tras la designación de Héctor Valer como jefe del Gabinete Ministerial.

Todo ocurrió la tarde de este viernes, 4 de febrero. Allí, Nidia Vílchez, llegó junto a un grupo de personas que exigía la renuncia inmediata de Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros.

Sin embargo, cuando la prensa iba a abordar a la marcha para hacer las consultas respectivas, la exministra apareció en el suelo y culpó a la Policía Nacional de haberla golpeado.

“Ustedes han visto como nos han lanzado al piso, nos han golpeado. Somos ciudadanos”, indicó en breves declaraciones.

Agregó que “el problema es el presidente Castillo, él es el que no toma decisiones correctas. Él es el aprendiz. Hasta el momento, cuánto le cuesta al país las lecciones de este aprendiz. Queremos respeto a todos, queremos respeto a las mujeres. No queremos un Gobierno que no tenga interés en sacar al país de esta crisis política y económica”.

Protestas en los exteriores de Palacio de Gobierno https://www.tvperu.gob.pe/

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Mensaje de Pedro Castillo https://www.tvperu.gob.pe/