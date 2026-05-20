Según la información que se hizo pública, una banda criminal identificada como “Los Gatilleros del Cono Norte” envió un mensaje amenazante en el que exige a los conductores del Metropolitano registrarse mediante el envío de información detallada a un número telefónico que, según pudo identificar este Diario, cuenta con código de Hong Kong.

Entre los datos solicitados, los criminales pidieron un código de tipo de pago, el padrón al que pertenece cada conductor, la placa de la unidad y el turno en el que laboran. Además, advirtieron que el plazo máximo para que todos los choferes “cooperen” con la organización vence el próximo 31 de mayo.

Mensaje extorsivo que habría sido enviado a los conductores de los buses alimentadores del Metropolitano.

“Tienen plazo hasta el 31 de mayo para registrarse. Después de la fecha indicada les llegará un mensaje a cada uno con un código QR para que cooperen con S/400 cada mes. El código brindado es único y personalizado. Aquel que comparta dicho código será blanco”, se leía en el mensaje.

En una segunda parte, los delincuentes amenazaron con atacar a los conductores que no registren sus placas antes de la fecha límite. “Las placas que no registran serán atentadas y si por el contrario ninguna placa se registra, todo conductor uniformado será blanco ya sea fuera de su domicilio, a los alrededores del patio o cuando estén laborando”, advirtieron.

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No es la primera vez que esta organización criminal amenaza a transportistas. Según un reporte de América Noticias, a inicios de abril de este año difundieron otro mensaje dirigido a conductores que circulaban por la ruta de Collique, en Comas. Empresas como Etsacocsa, Uvita, Lider, Esticosa, así como transportistas informales y el propio Metropolitano, ya eran mencionados en aquellas amenazas. “Ya los tenemos mapeado y plaqueado a cada unidad. Alienarse y cooperar con nuestra organización. Atte. Los Gatilleros del Cono Norte”, escribieron entonces.

Acciones criminales anteriores. Foto: Captura de América Noticias.

Las amenazas también estuvieron dirigidas a otros grupos criminales. “A los pandilleros de La Firma, alias Los Mexicanos, ya los tenemos mapeados y ubicados a cada uno de sus integrantes y soplones (...) Les doy 72 horas para que abandonen Collique”, expresaron los delincuentes.

En ese momento, transportistas formales e informales de Lima Norte denunciaron que no solo debían lidiar con esta nueva banda criminal, sino también con otras organizaciones a las que ya venían pagando cupos o de las que habían sido víctimas de ataques armados.

Si bien la captura del mensaje difundido en redes sociales hace alución a la amenaza directa, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) señaló en sus redes sociales que se trataría de un mensaje falso. Sin embargo, esta versión ha sido duramente cuestionada por los usuarios.

🚨#ATUInforma | El mensaje de whatsapp que viene circulando en redes sociales es FALSO. No se ha registrado ninguna amenaza vinculada a operadores ni conductores del Metropolitano y/o sus servicios alimentadores. pic.twitter.com/hvmsuoYUoo — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) May 20, 2026

La ruta de la impunidad para los criminales

El criminólogo Julio Corcuera explicó que este escenario refleja el nivel de impunidad con el que actualmente operan las bandas dedicadas a la extorsión y la insuficiente respuesta policial. “Empiezan a extorsionar a ciertas unidades de transporte, luego (los criminales) logran tener éxito e intentan en otras. Eso anima a estos actores a ganar espacio. Si tu notas la amenaza no va directamente contra el vehículo, sino sobre la persona. Cuando esta está alrededor de su casa, cuando se está trasladando, es decir, atacándolos en su absoluta vulnerabilidad”, indicó el especialista.

Corcuera añadió que los delincuentes estarían perfeccionando sus métodos para acceder a información privilegiada que facilite extorsiones más precisas. Según explicó, los detalles solicitados —como padrones, placas y turnos— podrían revelar que cuentan con acceso a información interna a través de algún trabajador infiltrado.

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Organizaciones criminales como Los Mexicanos, La Federación y Los Injertos del Cono Norte ya han aplicado anteriormente esta modalidad de infiltración mediante falsos conductores en empresas de transporte público, según información de fuentes policiales. El caso más reciente fue la captura de Bryan Campos Zárate en el Callao, un ciudadano venezolano que en marzo confesó ante la Policía que extorsionaba a transportistas utilizando información privilegiada proporcionada por su cabecilla, quien antes de huir a Venezuela había trabajado como chofer en distintas líneas de transporte.

Bryan Alexander Campos Zárate, 29 años. Foto: PNP

Por su parte, el experto en seguridad ciudadana y crimen organizado Frank Casas señaló que el mensaje difundido representa un intento de extorsión, aunque aún no una ejecución consolidada dentro del Metropolitano. Recordó además que hace un año un bus del Corredor Rojo sufrió un ataque armado relacionado con un caso similar y que la presencia policial desplegada tras el atentado fue retirada poco tiempo después.

Si bien reconoció que los buses alimentadores son más vulnerables por circular fuera de la vía exclusiva del Metropolitano, Casas consideró que los delincuentes estarían evaluando el alcance de sus amenazas en este sector. Según explicó, la intimidación apunta directamente contra los conductores y no contra las empresas, lo que podría provocar renuncias entre los trabajadores.

“Yo creo que el sistema del Metropolitano es distinto y eso hace mucho más complicada la posibilidad de atentar. Sin embargo, durante este proceso de aprendizaje el más vulnerable siempre va a ser el chofer. Entonces lo que se requiere es la respuesta (de las autoridades)”, declaró Casas.

En esa línea, Julio Corcuera destacó la importancia de atacar el brazo financiero de las organizaciones criminales mediante el rastreo de las cuentas a las que exigen transferencias. “Mencionan un QR, eso debe llevar a una cuenta. Esa cuenta es trazable, ubicable y tiene que llevar a una billetera electrónica que te puede trasladar a una cuenta bancaria y ahí jalar el hilo”, sostuvo.

El mensaje extorsivo contra los conductores de los buses alimentadores del Metropolitano no ha sido el único episodio violento registrado recientemente en el sector transporte. La noche del último lunes, tres choferes de combi fueron asesinados en distintos puntos de Lima y Callao: uno en Comas, otro en Ate y un tercero en el Callao. En el ataque ocurrido en Comas, además, dos pasajeros resultaron heridos.