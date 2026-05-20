Por Abby Ardiles

Las últimas 48 horas han sido especialmente críticas para el transporte público en Lima y Callao. Un mensaje difundido a través de redes sociales dejó al descubierto cómo presuntos extorsionadores se dirigen a los conductores de los buses alimentadores del Metropolitano para exigirles el pago de cupos a cambio de no atentar contra sus vidas.

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