El Hospital de Villa El Salvador confirmó este 18 de octubre la muerte de la madre de familia que resultó gravemente herida durante el ataque armado contra una combi ocurrido en Lurín la noche del 16 de octubre.

Según el comunicado oficial, la mujer perdió la vida durante la madrugada “debido a un paro cardiorrespiratorio, como consecuencia de su grave estado de salud”. La víctima deja cuatro hijos en la orfandad.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Comunicado del centro de salud

El violento atentado se produjo cuando sicarios atacaron a balazos a una combi con pasajeros que cubría la ruta óvalo Chepén–Lurín. En el hecho murió el conductor de la unidad y tres pasajeros resultaron heridos. Entre ellos estaba la madre de 47 años, quien había recibido un disparo en la cabeza y permanecía en estado crítico desde entonces.

El primer fallecido del ataque fue el chofer de la unidad, Yorbel Salazar Romero, de 42 años y nacionalidad venezolana.

Además, el hospital señala que una paciente de 48 años aún se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, mientras que un joven de 25 años fue referido al Hospital Rebagliati para su atención.

Los sicarios, de presunta nacionalidad venezolana, grabaron el crimen con el objetivo de amedrentar a conductores de transporte público y enviaron el video como una cruel advertencia.

En el material se identificaron como miembros de El Clan del Norte y se incluye el siguiente mensaje: “Señores, les hablé por las buenas para que buscaran manera y no quisieron. Ahí están las consecuencias. Les voy a hablar claro, todos los de ese maldito paradero, o buscan manera y se alinean con nosotros el Clan del Norte o los vamos a seguir matando para que estén claros. O se reúnen y se ponen de acuerdo para que colaboren con nosotros o los vamos a seguir matando”, precisa el texto criminal.

El caso ha generado preocupación entre conductores y vecinos de la zona, que demandan mayor seguridad y avances en las pesquisas para capturar a los responsables y evitar nuevos ataques contra el transporte público.