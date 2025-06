Padre de dos niñas y con una tercera hija por nacer, José compartía en redes sociales su día a día desde Europa. Mostraba imágenes desde su salida del aeropuerto de Tarapoto hasta los paisajes nevados de Ucrania, siempre acompañado de mensajes llenos de esperanza.

Partió en diciembre de 2024 con la convicción de brindar un mejor porvenir a los suyos. Su padre le advirtió sobre los peligros de la guerra, pero él ya había tomado una decisión. Pese a la dureza del entrenamiento militar, mantenía el contacto con su familia y confiaba en regresar pronto a casa.

José Ávila Tuanama, padre de dos niñas y con una tercera por nacer, murió en una emboscada mientras patrullaba en Ucrania.

Le quedaban pocas semanas para finalizar su contrato. Sin embargo, una emboscada truncó ese esperado retorno. La familia espera que el proceso avance con rapidez para poder despedirse de él en su tierra natal.

En San Martín, sus vecinos y amigos lo recuerdan como un joven valiente, comprometido y decidido. Ahora, solo esperan el retorno de sus restos para brindarle el adiós que merece.

“Solo queríamos volver a verlo”: testimonio de la familia

Elías Ávila, padre del joven soldado, dio su testimonio junto a su esposa. “Nos enteramos el domingo de su muerte. Sentimos un profundo dolor. Solo queremos que el cuerpo de nuestro hijo regrese. La última vez que hablé con él fue el viernes a las 10 p.m. Me dijo que estaría bien, que no me preocupara, que ya regresaba. Lamentablemente no fue así. Ahora su celular está bloqueado”, dijo.

También expresó su preocupación por la falta de comunicación oficial. “No hemos tenido contacto directo con la Cancillería. Solo faltaban unos 35 días para que regresara. En el contrato que firmó, se incluía un seguro. Esperamos que se cumpla”, agregó.

Había partido en diciembre de 2024 con la esperanza de cambiar el destino de su familia.

Cancillería inicia gestiones para la repatriación

El canciller Elmer Schialer confirmó que ya se han puesto en contacto con los familiares de José Ávila y que se están realizando las gestiones necesarias para la repatriación del cuerpo. “Estamos siguiendo de cerca el caso. La Cancillería vela por los intereses de los peruanos en el extranjero”, declaró.

“Él se había enlistado para combatir junto al Ejército ucraniano contra las fuerzas rusas. Aún no se tiene precisión sobre el lugar exacto de su muerte, pero ocurrió cerca de una zona de enfrentamientos entre ambos ejércitos”, explicó.

Schialer también indicó que hay coordinación con la Embajada de Ucrania en Perú y contacto directo con la hermana del connacional, Lola Ávila. La familia ha solicitado apoyo al Estado para agilizar el proceso, ya que José tenía previsto volver en julio, al finalizar su contrato militar.

“Como se trata de un acuerdo formal con el Ejército ucraniano, este tiene ciertas responsabilidades que debe asumir. Estamos en comunicación con el embajador de Ucrania para garantizar que se cumplan”, añadió.

El canciller Elmer Schialer confirmó que ya se han puesto en contacto con los familiares de José Ávila y que se están realizando las gestiones necesarias para la repatriación del cuerpo.

Análisis

En una entrevista con El Comercio, Francesco Tucci, periodista, internacionalista y experto en el conflicto entre Rusia y Ucrania, señaló que el contexto de la guerra no ha cambiado mucho desde su inicio. “Lo que ha ocurrido con Rusia es que ha reducido su alcance de operaciones militares. Se trata de un conflicto extremadamente duro. Además, las fuerzas ucranianas necesitan más personal militar, razón por la cual muchos latinoamericanos han viajado a Ucrania, pero terminaron quejándose. Muchos voluntarios extranjeros ya han perdido la vida. Es una guerra sangrienta, en la que se utiliza mucha artillería en medio de un campo de batalla muy peligroso”, explicó.

El especialista precisó que los voluntarios reciben una paga, pero esta varía según la formación de la persona y las funciones que desempeñe. Los pagos también pueden cambiar si se sirve en una zona peligrosa o en una zona de combate. “En cuanto al tipo de contrato que se firma, depende de cada caso. En general, se firma un contrato para prestar servicio durante un período determinado. El seguro de vida debería estar incluido en todos los contratos, pero, por ejemplo, algunos familiares de colombianos que fallecieron como voluntarios de guerra se han quejado porque no han recibido el dinero correspondiente al seguro de vida”, comentó.

“En caso de que no se respeten las cláusulas, estará en juego la reputación de Ucrania. Si el gobierno ucraniano no cumple con lo establecido, el número de voluntarios de guerra disminuirá notablemente. Es importante que la gente entienda que no se trata de dinero fácil. Si alguien tiene experiencia militar o ha servido en las Fuerzas Armadas del Perú y desea ir, debe pensarlo dos veces. Se trata de un entorno militar extremadamente peligroso. La esperanza de regresar con vida es muy baja. Prácticamente te estás jugando la vida”, advirtió.

El experto indicó que es necesario estar atentos a la comunicación entre el canciller y las autoridades ucranianas para asegurar la repatriación del cuerpo del compatriota fallecido. “El gobierno ha dicho que no desatenderá a la familia. Hay que entender que Ucrania actualmente está en guerra, lo que retrasa los procesos logísticos para el traslado. Es necesario continuar con las investigaciones para conocer más sobre las circunstancias de la muerte. Esperamos que la repatriación se realice lo antes posible”, concluyó.

Es una guerra sangrienta, en la que se utiliza mucha artillería en medio de un campo de batalla muy peligroso.

Repatriar un cuerpo desde Ucrania: los pasos legales y logísticos que deben seguir las familias peruanas

La repatriación de un cadáver desde Ucrania hasta el Perú es un proceso complejo que implica diversas etapas legales, sanitarias y logísticas. Requiere una estrecha coordinación entre las autoridades ucranianas, el consulado peruano y los familiares del fallecido. A continuación, se explican los pasos esenciales del procedimiento.