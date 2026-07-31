Adrián Villar permanece con nueve meses de prisión preventiva en el penal Castro Castro, en San Juan de Lurigancho (Foto: GEC)
Adrián Villar permanece con nueve meses de prisión preventiva en el penal Castro Castro, en San Juan de Lurigancho (Foto: GEC)
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A más de cinco meses de la muerte de la deportista Lizeth Marzano, su familia expresó preocupación por las demoras en el avance de las investigaciones contra Adrián Villar Chirinos, quien afronta un proceso por los presuntos delitos de homicidio culposo y omisión al socorro. Los deudos denunciaron retrasos en diligencias consideradas fundamentales y solicitaron que el caso se desarrolle con mayor celeridad antes de que concluyan los plazos judiciales.

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