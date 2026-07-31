A más de cinco meses de la muerte de la deportista Lizeth Marzano, su familia expresó preocupación por las demoras en el avance de las investigaciones contra Adrián Villar Chirinos, quien afronta un proceso por los presuntos delitos de homicidio culposo y omisión al socorro. Los deudos denunciaron retrasos en diligencias consideradas fundamentales y solicitaron que el caso se desarrolle con mayor celeridad antes de que concluyan los plazos judiciales.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con las pericias practicadas al vehículo que, según la investigación, atropelló a la joven la noche del 17 de febrero, cuando realizaba actividad física en la avenida Camino Real, en el distrito limeño de San Isidro.

Gino Marzano, hermano de la víctima, señaló que las pruebas de luminol y la inspección técnica al automóvil recién fueron realizadas cuatro meses después del accidente , pese a que, según indicó, estas diligencias debieron efectuarse inmediatamente después de que la unidad fuera entregada a las autoridades.

“Nos deja un sinsabor importante que se hagan se hayan hecho luego de cuatro meses las pericias al vehículo, cuando esto debió haberse realizado una vez que el vehículo fue entregado”, declaró a RPP.

Respecto a los resultados obtenidos, explicó que no se hallaron rastros de sangre en el vehículo; sin embargo, precisó que las piezas recuperadas durante la investigación sí fueron vinculadas con la unidad involucrada en el atropello.

“Las muestras de la inspección fueron negativas en rastro de sangre al interior y exterior; y a nivel de los repuestos que se encontraron, estos sí encajaron y correspondían al vehículo que atropelló a mi hermana”, agregó.

Defensa solicitó nueva declaración del investigado

Como parte del proceso, este viernes se realizó una audiencia reservada para ampliar la declaración de Adrián Villar, quien permanece con nueve meses de prisión preventiva en el penal Castro Castro, en San Juan de Lurigancho. La diligencia fue solicitada por la defensa de la familia Marzano.

Los familiares también insistieron en que se incorporen nuevas diligencias antes de que concluya la etapa de investigación preparatoria, cuyo plazo vence a finales de agosto.

Piden ampliar la investigación

Además de cuestionar la demora en las pericias, la familia solicitó que la investigación incluya a integrantes de la familia Montenegro, a quienes consideran que habrían participado en hechos posteriores al fallecimiento de Lizeth Marzano.

Según Francesca Montenegro, Adrián Villar no le dijo que había atropellado a una persona, sino a un scotter.

El pedido se sustenta, según indicaron, en imágenes de cámaras de seguridad en las que se observa a Adrián Villar reunido con su padre, Rubén Villar; su madrastra, Marisel Linares; su entonces pareja, Francesca Montenegro; y el padre de esta última, Juan Montenegro.

Asimismo, la defensa de los deudos solicitó que también se evalúe la participación de agentes policiales dentro de las diligencias del caso.

Temen que los plazos favorezcan al investigado

Gino Marzano manifestó su preocupación por la lentitud del proceso judicial y pidió que las investigaciones se desarrollen con transparencia y dentro de los plazos establecidos.

La familia recordó que, si bien la investigación preparatoria culmina a fines de agosto, la medida de prisión preventiva impuesta contra Adrián Villar se extenderá hasta diciembre. En ese contexto, expresaron su temor de que las demoras en las diligencias pendientes puedan derivar en la liberación del investigado antes de que el caso haya sido plenamente esclarecido.