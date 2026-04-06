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El Ministerio de Justicia aseguró que continuará con el monitoreo de los 47 heridos de la avalancha en el banderazo de Alianza Lima, en el Matute. Foto: composición GEC.
El Ministerio de Justicia aseguró que continuará con el monitoreo de los 47 heridos de la avalancha en el banderazo de Alianza Lima, en el Matute. Foto: composición GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Justicia (Minjus) informó que la familia de Freddy Cornetero, víctima mortal de la avalancha ocurrida durante el banderazo de Alianza Lima, en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), aceptó la representación legal de la Defensa Pública.

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