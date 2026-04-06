El Ministerio de Justicia (Minjus) informó que la familia de Freddy Cornetero, víctima mortal de la avalancha ocurrida durante el banderazo de Alianza Lima, en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), aceptó la representación legal de la Defensa Pública.

A su vez, el Minjus precisó que también asumieron la defensa de Jonathan Pérez Solís (34), quien fue agredido por falsos barristas en Surco y ahora se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital José Casimiro Ulloa.

En esa línea, el organismo aseguró que continuarán monitoreando la recuperación y acciones de las 47 personas heridas durante el banderazo de Alianza de Lima en el Matute.

Dos heridos continúan en estado crítico tras estampida en banderazo en Matute. (Foto: AFP)

Sector Salud asegura atención gratuita

Por su parte, el Ministerio de Salud manifestó que la atención que reciben todas las víctimas del banderazo es totalmente gratuita, conforme a la Ley de Aseguramiento Universal en Salud.

De acuerdo al último reporte, seis hinchas continúan hospitalizadas en el Hospital Dos de Mayo, entre ellos una gestantes de 18 años y menores de edad. Dos de ellos se encuentran en UCI, con diferentes niveles de gravedad.