Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Ministerio de Justicia (Minjus) informó que la familia de Freddy Cornetero, víctima mortal de la avalancha ocurrida durante el banderazo de Alianza Lima, en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), aceptó la representación legal de la Defensa Pública.
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