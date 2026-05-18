Familiares del menor de 15 años asesinado el último 19 de enero en Inglaterra, exhortó a las autoridades mayor celeridad en la investigación del homicidio. La abuela de la víctima denunció el retraso en el desarrollo del proceso y la postergación de las diligencias judiciales.

“La policía nos dijo que no podíamos decir nada porque entorpecíamos la investigación. Hicimos caso, pero han pasado cuatro meses. Quiero alzar la voz porque mataron a mi nieto, él no andaba en malas compañías”, manifestó la mujer.

Como se recuerda, por este caso, dos menores de 15 y 16 años se encuentran bajo custodia policial como presuntos responsables de la muerte del adolescente.

La víctima era conocido por su talento en el futbol y carisma en Guildford, Inglaterra. Foto: The Sun UK

¿Qué revelan las investigaciones?

Según las indagaciones iniciales, el menor del 15 años fue atacado con un arma blanca, en una zona que carecía de alumbrado público y de cámaras de seguridad. La abuela descartó que el móvil del crimen fuera un asalto, debido a que la billetera, el teléfono celular y otras pertenencias de la víctima fueron encontrados intactos en la escena.

Además, la mujer detalló que, antes de morir, la víctima “alcanzó a decir que saltaron dos y lo apuñalaron”.

Hasta el momento, las audiencias programadas fueron postergadas y se reanudarán el próximo mes de junio, está situación motivó el pronunciamiento y la exigencia de justicia por parte de los deudos.