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Desde Lima, la abuela de la víctima cuestionó el retraso en el desarrollo del proceso y la postergación de las diligencias judiciales. Foto: The Sun UK/Panamericana/composición Caretas
Desde Lima, la abuela de la víctima cuestionó el retraso en el desarrollo del proceso y la postergación de las diligencias judiciales. Foto: The Sun UK/Panamericana/composición Caretas
Por Redacción EC

Familiares del menor de 15 años asesinado el último 19 de enero en Inglaterra, exhortó a las autoridades mayor celeridad en la investigación del homicidio. La abuela de la víctima denunció el retraso en el desarrollo del proceso y la postergación de las diligencias judiciales.

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