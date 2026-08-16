El poeta Juan José Soto Bacigalupo junto a su madre Lidia y su hermana Ana María.
El poeta Juan José Soto Bacigalupo junto a su madre Lidia y su hermana Ana María.
Por Redacción EC

La familia Soto Bacigalupo expresó públicamente su pedido de justicia por la muerte de Juan José Soto Bacigalupo, ocurrida el 22 de julio de 2026 en la puerta de su domicilio, en el distrito de Barranco, en Lima.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.