La familia Soto Bacigalupo expresó públicamente su pedido de justicia por la muerte de Juan José Soto Bacigalupo, ocurrida el 22 de julio de 2026 en la puerta de su domicilio, en el distrito de Barranco, en Lima.

El poeta Juan José Soto Bacigalupo y su sobrina Leslie Altamirano Soto.

Si bien las circunstancias del hecho continúan siendo materia de investigación por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, Manuel Alejandro Valera Soto, sobrino de la víctima, fue detenido en flagrancia y actualmente afronta un proceso de investigación. Inicialmente, se dictaron nueve meses de prisión preventiva contra el imputado, mientras continúan las diligencias correspondientes.

Ana María Soto Bacigalupo, hermana de la víctima, manifestó en representación de su madre y de sus hermanos Víctor y Luz Angélica el profundo dolor que atraviesa la familia y su pedido para que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades que correspondan conforme a ley.

Los escritores Juan José Soto y Sergio Dextre

“Como familia, clamamos justicia y esperamos que el Ministerio Público y las autoridades competentes lleguen hasta las últimas consecuencias para esclarecer lo ocurrido y que, de corresponder, se establezcan las responsabilidades mediante un proceso con todas las garantías de ley”, señaló Ana María.

La familia sostiene que existen antecedentes de violencia y otros hechos relacionados con el investigado, tanto en el extranjero como en el Perú. Entre ellos, menciona un episodio previo de violencia contra su propio padre, así como otros antecedentes que, según la familia, deberían ser considerados por las autoridades.

Ante esta situación, los familiares expresan también su preocupación por la seguridad de su entorno y solicitan que, durante el desarrollo de las investigaciones y del proceso judicial, se adopten las medidas que correspondan conforme al ordenamiento jurídico.

Asimismo, la familia manifiesta su preocupación ante cualquier eventual planteamiento relacionado con la condición de salud mental del investigado que pudiera incidir en su situación procesal. Al respecto, considera indispensable que cualquier evaluación o determinación sobre su estado de salud sea realizada por las instancias profesionales y judiciales competentes y con las garantías correspondientes.

Los escritores Evgueni Bezzubikoff y Juan José Soto.

De otro lado, la familia Soto Bacigalupo expresa su agradecimiento a los amigos, excompañeros de trabajo, poetas, escritores, colegas docentes, alumnos y demás personas que han acompañado a sus integrantes mediante muestras de solidaridad, apoyo económico y homenajes a la trayectoria de Juan José Soto Bacigalupo como escritor, poeta, docente, gestor cultural y comunicador social.

Asimismo, agradece las diversas iniciativas que continúan desarrollándose para reconocer su trayectoria y su aporte a la actividad cultural.