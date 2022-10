El Ministerio Público realizó la necropsia de ley al cadáver de la turista extranjera Karla Xiomara Zelaya Godoy, cuyos restos fueron hallados tras una hora y media de excavación en una casa de Carabayllo. En este lugar, su novio peruano, Jorge Minaya Garay, la enterró tras asesinarla.

Los resultados arrojaron que Karla Zelaya, de nacionalidad hondureña-española, murió por asfixia mecánica (estrangulada con algún objeto).

La pericia policial en el lugar del hallazgo también arrojó que el feminicida no habría actuado solo. De otro lado, la Policía Nacional del Perú ya habría activado la búsqueda internacional para dar con el paradero del asesino que se encuentra en el extranjero.

Caso

Karla Xiomara Zelaya Godoy se encontraba desaparecida desde fines de setiembre. Ella viajó de Londres a Perú junto a Jorge Alfredo Minaya Garay para conocer Machu Picchu, en Cusco.

Sin embargo, su hermano Erick Zelaya denunció que perdió todo contacto con ella desde que viajó junto a su pareja. El pasado 1 de octubre, Minaya Garay viajó a Chile, donde compró un boleto a Londres.

Durante el viaje hizo escala en Brasil y llegó a Europa el 4 de octubre.

Habla el asesino

Erick Zelaya, hermano de la víctima, consiguió que Jorge Minaya le revelara donde había enterrado el cuerpo de su hermana. En un audio difundido por Buenos Días Perú se puede oír la conversación entre ambos hombres.

Hermano de Karla: “Nomás dime dónde está para encontrar su cuerpo por favor. Dime dónde está”, le pide.

Jorge Alfredo: “Yo he llamado a la Policía ahora y le he dicho que lo he puesto en tal sitio, en un lugar ahí donde vive mi abuela. Ahí mi abuela vive en un terreno, ahí lo puse. Me siento terrible. Estoy arrepentido de todo lo que ha pasado. No sé, no sé qué ha pasado. No tengo cara para ver a nadie”, le responde.