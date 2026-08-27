Lima Expresa adelantó los trabajos de mantenimiento y prevención en el cauce del río Rímac. (Foto: Canal N)
Lima Expresa adelantó los trabajos de mantenimiento y prevención en el cauce del río Rímac. (Foto: Canal N)
Por Redacción EC

Lima Expresa adelantó los trabajos de mantenimiento y prevención en el cauce del río Rímac, debido a la proximidad de los meses en los que se prevé una mayor intensidad de lluvias asociadas al Fenómeno El Niño.

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