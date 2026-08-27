Lima Expresa adelantó los trabajos de mantenimiento y prevención en el cauce del río Rímac, debido a la proximidad de los meses en los que se prevé una mayor intensidad de lluvias asociadas al Fenómeno El Niño.

Guina Ayora, directora de Operaciones de Lima Expresa, informó a Canal N que se retirarán alrededor de 12 mil toneladas de material en un tramo de 1,8 kilómetros, entre los puentes Huánuco y Santa Rosa.

Las labores, que suelen realizarse entre octubre y noviembre, fueron adelantadas a agosto como medida preventiva ante la temporada de lluvias. Los trabajos se ejecutan en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Asimismo, Lima Expresa informó que los trabajos tendrán una duración de 75 días y que, a diferencia de años anteriores, está previsto que culminen alrededor del 20 de octubre. La fecha busca que las labores finalicen antes del periodo en el que se prevé un incremento de las lluvias y del caudal del río Rímac.

Lima Expresa adelantó los trabajos de mantenimiento y prevención en el cauce del río Rímac. (Foto: Canal N)

La concesionaria recordó que desde 2023 viene ejecutando trabajos para reforzar y elevar los muros de protección en ambas márgenes del río. Estas intervenciones se realizaron en sectores próximos al Parque de la Muralla y a la Vía de Evitamiento.

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Por su parte, Carlos Neuhaus, líder del comando privado del Fenómeno El Niño, destacó el adelanto de las labores y resaltó la participación de empresas privadas en coordinación con las entidades estatales frente al riesgo climático.

“Es una demostración más del apoyo del sector privado en estas tareas, que si bien es una tarea que está en el contrato, ellos han decidió adelantarlo. Quizá hacer un poco más de lo que les corresponde, porque realmente esta zona es un poco crítica”, dijo Neuhaus a Canal N.

Lima Expresa adelantó los trabajos de mantenimiento y prevención en el cauce del río Rímac. (Foto: Canal N)

Raúl Díaz, CEO de Lima Expresa, explicó que la decisión busca anticiparse a un escenario de mayor riesgo y ampliar las acciones de mantenimiento habituales. El objetivo, señaló, es contar con una infraestructura preparada ante un eventual incremento del caudal.

Autoridades y representantes de la concesionaria coincidieron en la importancia de mantener el trabajo articulado entre el sector público y privado para reducir los riesgos asociados a las lluvias y posibles desbordes del río Rímac durante los próximos meses.