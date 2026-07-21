La Autoridad Nacional del Agua (ANA), continúa realizando labores de limpieza y descolmatación de cauces de ríos en 75 puntos críticos ubicados en las regiones Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima, debido a las posibles repercusiones por el Fenómeno El Niño.

De acuerdo a la entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), para este año se tiene previsto intervenir 101 kilómetros y a la fecha, la entidad ha culminado la intervención en 54 puntos críticos lo que significa 54.05 kilómetros.

Piura región más afectada por lluvias de El Niño

En Piura, la ANA informa que ha ejecutado 11.36 kilómetros de una meta de 19.17 kilómetros. Seis intervenciones ya fueron culminadas en distintos sectores de las provincias de Ayabaca, Paimas, Tambogrande, Salitral y Sechura, mientras que otras cinco permanecen suspendidas por diferentes factores.

Finalmente, la ANA reitera que reducir el riesgo frente a las lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño requiere una actuación articulada en todos los niveles de gobierno, a fin de ejecutar oportunamente las intervenciones necesarias para proteger a la población, las áreas agrícolas y la infraestructura hidráulica.

¿Qué es el Fenómeno El Niño?

El Fenómeno El Niño es un evento climático que se origina por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, frente a las costas de Perú y Ecuador. Este incremento de temperatura altera los patrones normales del clima, debilitando los vientos alisios y modificando la circulación atmosférica. Como resultado, se generan cambios significativos en las lluvias, temperaturas y ecosistemas marinos.

En el Perú, sus efectos suelen incluir lluvias intensas en la costa norte, inundaciones, huaicos y desbordes de ríos, así como daños en infraestructura, viviendas y agricultura. Al mismo tiempo, el calentamiento del mar afecta la pesca, ya que modifica la distribución de especies como la anchoveta. La intensidad del fenómeno puede variar, desde episodios moderados hasta eventos extremos con graves impactos económicos y sociales.