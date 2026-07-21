En Piura, seis intervenciones ya fueron culminadas en distintos sectores de las provincias de Ayabaca, Paimas, Tambogrande, Salitral y Sechura. Foto: ANA
En Piura, seis intervenciones ya fueron culminadas en distintos sectores de las provincias de Ayabaca, Paimas, Tambogrande, Salitral y Sechura. Foto: ANA
Por Redacción EC

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), continúa realizando labores de limpieza y descolmatación de cauces de ríos en 75 puntos críticos ubicados en las regiones Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima, debido a las posibles repercusiones por el Fenómeno El Niño.

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