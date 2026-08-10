El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez enfrenta una advertencia ante un eventual incremento extraordinario del caudal del río Rímac. La preocupación está centrada en los puentes Bailey que conectan la avenida Morales Suárez con el terminal aéreo y que representan una de las principales vías de acceso vehicular al aeropuerto. El escenario cobra especial atención ante la posibilidad de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño.

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La alerta fue expuesta en un informe difundido por Panorama, en el que se observaron las condiciones de las riberas y de algunas estructuras cercanas al cauce. En distintos puntos se encontró acumulación de piedras, lodo y residuos, mientras que especialistas advirtieron sobre el riesgo que podría representar la socavación de las bases de los puentes si el nivel y la fuerza del agua aumentan considerablemente.

Río Rímac. (Foto: Vidal Tarqui / Andina)

El riesgo para el acceso al aeropuerto

El alcalde provincial del Callao, César Pérez, manifestó su preocupación por la situación y sostuvo que una crecida importante del Rímac podría comprometer los puentes Bailey. Según explicó, el arrastre de piedras y lodo, sumado a la falta de descolmatación del cauce, podría incrementar la vulnerabilidad de estas estructuras.

“Cuando estemos a doscientos metros cúbicos de agua, se va a llevar esos puentes Bailey y no va a haber ingreso al aeropuerto Jorge Chávez” , afirmó el burgomaestre.

El escenario también alcanza al puente Gambeta, una infraestructura importante para la circulación vehicular relacionada con el puerto del Callao. La municipalidad provincial reclama que se aceleren los trabajos de descolmatación y prevención en el río Rímac, mientras que el Ministerio de Transportes reporta intervenciones recientes en los puentes.

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La preocupación no significa que el aeropuerto haya quedado sin acceso ni que exista actualmente una emergencia, sino que se advierte sobre un escenario de riesgo ante una eventual crecida extraordinaria del río. Por ello, el estado del cauce y de las estructuras será determinante para evitar que una emergencia climática termine afectando la conexión terrestre con uno de los principales puntos de ingreso y salida del país.