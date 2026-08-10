Crecida del río Rímac por Fenómeno El Niño pone en alerta al nuevo aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: LAP)
Crecida del río Rímac por Fenómeno El Niño pone en alerta al nuevo aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: LAP)
Por Redacción EC

El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez enfrenta una advertencia ante un eventual incremento extraordinario del caudal del río Rímac. La preocupación está centrada en los puentes Bailey que conectan la avenida Morales Suárez con el terminal aéreo y que representan una de las principales vías de acceso vehicular al aeropuerto. El escenario cobra especial atención ante la posibilidad de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño.

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