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De acuerdo a la reestructuración del calendario académico de los COAR, las actividades escolares presenciales culminarán de forma anticipada el miércoles 2 de diciembre de 2026. Foto: Minedu/composición GEC
De acuerdo a la reestructuración del calendario académico de los COAR, las actividades escolares presenciales culminarán de forma anticipada el miércoles 2 de diciembre de 2026. Foto: Minedu/composición GEC
Por Redacción EC

Es Ministerio de Educación (Minedu) dispuso adelantar el cierre del año escolar en cinco Colegios de Alto Rendimiento (COAR), ubicados Lambayeque, Piura, Tumbes, La Libertad y Áncash, regiones de la zona norte del país, como una acción de contingencia frente a las alertas que pronostican un Fenómeno El Niño de magnitud extraordinaria, entre octubre de este año y enero de 2027.

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