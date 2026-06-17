Es Ministerio de Educación (Minedu) dispuso adelantar el cierre del año escolar en cinco Colegios de Alto Rendimiento (COAR), ubicados Lambayeque, Piura, Tumbes, La Libertad y Áncash, regiones de la zona norte del país, como una acción de contingencia frente a las alertas que pronostican un Fenómeno El Niño de magnitud extraordinaria, entre octubre de este año y enero de 2027.

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Una evaluación técnica de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados (Digese) determinó que los colegios presentan riesgos estructurales ante la ocurrencia de lluvias intensas, inundaciones, aniegos y desbordes; sobre todo en módulos provisionales o con limitaciones críticas en sus redes de drenaje pluvial.

“Tenemos la responsabilidad de anticiparnos a los escenarios que podrían poner en riesgo la seguridad de nuestros estudiantes y docentes. Por ello, hemos tomado la decisión de ajustar el calendario escolar en los COAR de Lambayeque, Piura, Tumbes, La Libertad y Áncash, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las horas lectivas y la continuidad del servicio educativo”, señaló la titular de Educación, María Esther Cuadros.

De acuerdo a la reestructuración del calendario académico de los COAR, las actividades escolares presenciales culminarán de forma anticipada el miércoles 2 de diciembre de 2026.

Minedu reprogramó los feriados y semanas de gestión para cumplir con horas lectivas

Con el objetivo de no reducir las horas de enseñanza tras adelantar la clausura del año escolar, el Minedu estableció que los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria deberán asistir a clases durante los días declarados como no laborables.

Más de diez horas de lluvia en Tumbes por el Fenómeno El Niño provocaron varios aniegos en la ciudad. (Foto: Elard Sandoval Noblecilla / Facebook)

De esta manera, según cronograma de recuperación obligatoria, se dictarán clases durante los feriados del 29 de junio, 23 de julio, 6 de agosto y 8 de octubre de 2026. Del mismo modo, se canceló la suspensión de labores de la semana de gestión fijada entre el 12 y el 16 de octubre, y se dispuso que el viernes 7 de agosto se opere bajo la modalidad de jornada escolar regular.

“Estamos actuando con previsión y responsabilidad. Nuestro objetivo es que los estudiantes culminen el año escolar en condiciones seguras, sin afectar sus aprendizajes ni la calidad educativa que reciben en los COAR”, enfatizó la ministra.

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La medida del Ministerio busca proteger a un total de 1373 alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria. 292 escolares en Lambayeque, 278 en La Libertad, 270 en Tumbes, 268 en Piura y 265 en la sede de Áncash.

En paralelo, el Minedu iniciará mesas de trabajo con los respectivos gobiernos regionales para concretar obras de mantenimiento y reforzamiento hidráulico en los cinco COAR. La ministra Cuadros remarcó que “la educación no puede detenerse, pero tampoco podemos exponer a nuestros estudiantes a riesgos que pueden prevenirse. Por eso estamos tomando decisiones oportunas y responsables”.