El Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció la puesta en marcha de una estrategia nacional de prevención para proteger la infraestructura hospitalaria y asegurar la continuidad de la atención médica frente al Fenómeno El Niño que será de gran magnitud.

La medida forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para reducir el impacto de lluvias intensas, inundaciones, desbordes de ríos y huaicos que podrían afectar distintas regiones del país.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno Eustaquio, informó que se destinarán recursos financieros para reforzar los establecimientos de salud ubicados en las zonas con mayor riesgo.

AFIN solicitó a EsSalud mantener la continuidad de Padomi Delivery para garantizar el acceso a medicamentos de adultos mayores vulnerables. Foto: Andina.

Entre las regiones priorizadas se encuentran Piura, Lambayeque, Tumbes, La Libertad, Lima y Callao, además de otras jurisdicciones que podrían verse afectadas por eventos climáticos extremos.

Se ejecutarán obras preventivas en la infraestructura hospitalaria

Como parte del plan de contingencia, EsSalud coordina con las redes asistenciales la ejecución de trabajos preventivos para reducir los riesgos en los establecimientos de salud.

Las acciones incluyen el reforzamiento de techos, la protección de los sistemas de drenaje y alcantarillado y otras intervenciones destinadas a garantizar la operatividad de los hospitales durante la emergencia.

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Asimismo, Jaime Moreno Eustaquio adelantó que viajará al norte del país para supervisar la capacidad de respuesta en las áreas de consulta externa, emergencia y ayuda al diagnóstico.

Brigadas médicas y campañas contra el dengue

Por otro lado y tras las alertas emitidas por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la ONU y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) sobre la posible llegada de un evento El Niño de gran intensidad, EsSalud desplegará brigadas itinerantes del Hospital Perú para brindar atención médica mediante carpas instaladas en las zonas más vulnerables.

Además, la institución anunció la reactivación inmediata de las Unidades de Vigilancia Clínica de Dengue (UVICLIN) y el inicio de campañas para eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, con el objetivo de prevenir casos de dengue, zika, chikungunya, malaria, leptospirosis, cólera e infecciones respiratorias agudas (IRA).

EsSalud anunció que ejecutará acciones preventivas y reforzará la infraestructura de sus establecimientos ante posibles eventos naturales provocados por el Fenómeno El Niño. Foto: ANDINA/Difusión

EsSalud reporta más de 7.700 casos de dengue en 2026

Como parte del balance epidemiológico, EsSalud informó que entre enero y el 11 de julio de 2026 se registraron 7.739 casos de dengue entre sus asegurados.

La entidad señaló que el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y las acciones preventivas buscan reducir el impacto sanitario que podría generar un fenómeno El Niño de gran magnitud.

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