EsSalud activa plan nacional frente al fenómeno El Niño y fortalece la infraestructura hospitalaria. Foto: Andina
EsSalud activa plan nacional frente al fenómeno El Niño y fortalece la infraestructura hospitalaria. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció la puesta en marcha de una estrategia nacional de prevención para proteger la infraestructura hospitalaria y asegurar la continuidad de la atención médica frente al Fenómeno El Niño que será de gran magnitud.

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