EsSalud en Lambayeque. Foto: GEC
EsSalud en Lambayeque. Foto: GEC
Por Redacción EC

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Dra. Zulema Tomas Gonzáles informó una serie de acciones para afrontar el Fenómeno El Niño, en ese sentido, dijo que se coordinará acciones con el Ministerio de Salud (Minsa) para fortalecer la respuesta en las regiones del norte.

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