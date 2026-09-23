La presidenta ejecutiva de EsSalud, Dra. Zulema Tomas Gonzáles informó una serie de acciones para afrontar el Fenómeno El Niño, en ese sentido, dijo que se coordinará acciones con el Ministerio de Salud (Minsa) para fortalecer la respuesta en las regiones del norte.

Tomas Gonzáles precisó que se evalúa la suscripción de convenios y el desplazamiento oportuno de recursos hacia Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, regiones que podrían resultar afectadas.

¿Por qué El Niño debe ser una política de inversión permanente y no una emergencia? (Foto: Andina)

Para reforzar esta respuesta, la institución cuenta con el Hospital Perú y la Gerencia de Oferta Flexible, cuyos equipos podrán desplazarse a las zonas que lo requieran. También, se evaluará, mediante la Ley de Emergencia, la contratación de personal asistencial bajo la modalidad de emergencia sanitaria.

Apoyo de Estados Unidos frente al FEN

Asimismo, la titular de EsSalud indicó que, ante una eventual emergencia, se contará con el apoyo de Estados Unidos, a través de un buque hospital de la Marina de Guerra de ese país, que permitirá reforzar la capacidad de atención médica en las zonas que lo requieran. Además, se suma la experiencia y capacidad operativa del buque Paita, de EsSalud, que ya fue utilizado durante el Fenómeno El Niño de 2019 y constituye una alternativa para acercar los servicios de salud a las poblaciones afectadas.

Fortalecimiento en otras áreas de EsSalud

Resaltó que EsSalud busca mejorar el servicio de PADOMI con visitas a domicilio más rápidas, lo que ayudará a evitar la saturación en los hospitales. Además, se repararán cuatro tomógrafos inoperativos en el Hospital Almenara para ahorrar en alquiler de equipos, y se revisarán los turnos y el desempeño del personal médico para ofrecer una mejor atención.

En cuanto a las medidas orientadas a recuperar la capacidad de atención de la institución y colocar al asegurado en el centro prioritario de la gestión, la Dra. Tomas Gonzáles anunció la humanización de la atención mediante el acompañamiento de familiares las 24 horas del día a los pacientes hospitalizados.

Dio a conocer que las redes prestacionales de Sabogal, Almenara y Rebagliati ya efectuaron esta disposición en las áreas de hospitalización pediátrica.