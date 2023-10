Hernán Navarro, viceministro de Vivienda y Urbanismo, habló sobre el plan del Gobierno para poner a buen recaudo a más de cien familias que viven zonas de riesgo ante el Fenómeno El Niño. El funcionario señaló que el objetivo principal del Gobierno es descolmatar 171 kilómetros y reubicar a familias que viven en zona de riesgo para darles una mejor calidad de vida.

Por ello, este martes, 17 de octubre, supervisó la descolmatación en el río Rímac, en Campo, en el distrito de San Juan de Lurigancho, zona calificada de riesgo frente a posibles huaicos y derrumbes.

“El objetivo principal es descolmatar 171 kilómetros, lo cual significa atender a un gran número de personas y salvaguardar vidas. Además de esto, dentro del plan de mitigación, se encuentra el trabajo de reubicación. Nosotros hemos identificado con las mismas municipalidades zonas de riesgo no mitigables y así vamos a reubicar a personas que están ubicadas en estos lugares”, señaló a RPP Noticias.

Por otro lado, Navarro señaló que el ministerio viene trabajando desde hace meses, junto a alcaldes y municipalidades, con el fin de convencer a las familias que viven en zona de riesgo para que acepten una reubicación.

“Esto ha sido un trabajo de varios meses, trabajo de sensibilización, de acompañamiento, de ir mostrando las bondades de vivir en una zona segura. Gracias a Dios, ya venimos reubicando a las personas. Hay una buena aceptación de estas personas y se van haciendo estos trabajos, no solamente en Lima, sino también en Piura”, explicó.

“Lo que hemos hecho de forma conjunta con las municipalidades es identificar las zonas de riesgo no mitigables, ese es el primer paso. Lo cual significa que ya no se pueden desarrollar ningún tipo de construcción, ningún tipo de inversión pública ahí, ya que es una zona de riesgo no mitigable. El segundo paso es agilizar los procedimientos para que este proceso de reubicación sea ágil, antes era muy difícil y el tercer procedimiento importante es dar un subsidio total que permita dar una opción de vivienda, en una zona segura, a estas familias a cambio de que dejen el lugar que están habitando”, agregó.

Asimismo, el viceministro de Vivienda y Urbanismo resaltó que el “bono de reubicación en el caso de Lima es de 121 mil soles”, esto “permite dar un subsidio total a cambio de que la familia deje esta zona de riesgo no mitigable”.

“Todo esto se hace en el marco del Programa Techo Propio. No es que el dinero se le asigne a la familia, lo que se hace es dar los bonos a las entidades para que ejecuten un proyecto, el cual debe cumplir una serie de condiciones y características. Cada uno de estos proyectos están ubicados en zonas seguras, con todos los servicios”, mencionó.