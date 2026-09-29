El Gobierno puso en funcionamiento dos obras de protección en Chincha (Ica) y Cañete (Lima) como parte de las acciones de preparación frente al fenómeno El Niño. Las intervenciones buscan reducir el riesgo de desbordes e inundaciones, proteger a las familias y resguardar las actividades agrícolas y los servicios esenciales. La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó en las actividades junto con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

En Chincha se inauguraron las obras de defensa ribereña de los ríos Chico y Matagente, proyecto que representa una inversión actualizada de S/808,8 millones y beneficia directamente a 39.371 habitantes de los distritos de Alto Larán, Chincha Baja, El Carmen y Tambo de Mora.

La intervención comprende más de 62,10 kilómetros de diques enrocados, además de trabajos de defensa ribereña, descolmatación, muros de protección en ambas márgenes y estructuras de empalme. Estas obras están destinadas a reducir el riesgo de desbordes e inundaciones y proteger viviendas, áreas agrícolas, infraestructura pública y servicios esenciales.

La infraestructura también busca contribuir a la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, electricidad, salud y educación ante eventos hidrometeorológicos extremos asociados al fenómeno El Niño.

Obras en Chincha y Cañete buscan proteger a familias y áreas agrícolas ante el fenómeno El Niño. (Foto: X / Presidencia del Perú)

Durante la ejecución del proyecto se generaron 2.947 puestos de trabajo, de los cuales 811 fueron ocupados por trabajadores de la zona. La obra fue ejecutada por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), en el marco de un acuerdo de gobierno a gobierno con el Reino Unido.

Desde Chincha, el ministro Marco Vinelli señaló que el Gobierno desarrolla acciones de preparación frente al fenómeno El Niño, entre ellas la descolmatación de los cauces de los ríos y la asignación de recursos para reforzar las medidas de protección. También indicó que el sector agrario ejecuta intervenciones en puntos críticos de las regiones del norte y acciones relacionadas con los efectos de las sequías en zonas andinas y amazónicas. Las labores de prevención ante el FEN forman parte de una agenda nacional que también contempla trabajos de descolmatación en distintos puntos del país.

Según lo informado durante la actividad, las obras de reforzamiento ribereño de Chincha tienen una vida útil proyectada de 100 años y están destinadas a proteger a la población ante eventuales crecidas de los ríos.

Intervención en Cañete

Posteriormente, la comitiva se trasladó a la provincia de Cañete para presentar el proyecto “Instalación e implementación de medidas de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río Cañete”, ejecutado por el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

La intervención beneficia a 4.600 familias del valle de Cañete y protege más de 1.200 hectáreas agrícolas frente a posibles inundaciones. Asimismo, contribuirá a garantizar el abastecimiento de agua para 16.000 hectáreas destinadas a la producción agraria.

El proyecto comprende la construcción de 11,79 kilómetros de diques enrocados, la ampliación del barraje fijo de las bocatomas Fortaleza y Nuevo Imperial, la construcción de 13 obras de arte para descarga y la reforestación de 2,93 hectáreas ubicadas al borde de los diques.

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Como parte de la intervención también se realizaron 18 jornadas de capacitación, en las que participaron 90 líderes locales, con el objetivo de fortalecer las capacidades relacionadas con la protección del valle ante eventuales inundaciones.

La ejecución física de las obras concluyó en enero de 2026. El financiamiento contó con la participación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y el Gobierno Regional de Lima.

Las intervenciones realizadas en Chincha y Cañete forman parte de las medidas de preparación frente al fenómeno El Niño y están orientadas a reducir la vulnerabilidad de las poblaciones, proteger la infraestructura productiva y disminuir el riesgo de inundaciones y desbordes en ambas zonas.

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