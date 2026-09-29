Chincha y Cañete cuentan con nuevas obras para reducir el riesgo de desbordes e inundaciones. (Foto: X / Presidencia del Perú)
Chincha y Cañete cuentan con nuevas obras para reducir el riesgo de desbordes e inundaciones. (Foto: X / Presidencia del Perú)
Por Redacción EC

El Gobierno puso en funcionamiento dos obras de protección en Chincha (Ica) y Cañete (Lima) como parte de las acciones de preparación frente al fenómeno El Niño. Las intervenciones buscan reducir el riesgo de desbordes e inundaciones, proteger a las familias y resguardar las actividades agrícolas y los servicios esenciales. La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó en las actividades junto con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

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