Juan Manuel Arribas destacó la importancia de la labor de empresas privadas a través de "Hombro a hombro". (El Comercio)
Juan Manuel Arribas destacó la importancia de la labor de empresas privadas a través de "Hombro a hombro". (El Comercio)
Por Redacción EC

Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de “Hombro a hombro”, destacó la importancia de la labor de las empresas privadas al momento de atender, junto a instituciones públicas, las labores de prevención que adquieren especial importancia ante la inminencia del Fenómeno El Niño para los últimos meses del 2026 e inicios del 2027.

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