Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de “Hombro a hombro”, destacó la importancia de la labor de las empresas privadas al momento de atender, junto a instituciones públicas, las labores de prevención que adquieren especial importancia ante la inminencia del Fenómeno El Niño para los últimos meses del 2026 e inicios del 2027.

Durante la mesa de trabajo organizada por El Comercio junto a instituciones públicas y privadas, así como representantes del Ejecutivo del gobierno que termina y del que inicia labores el 28 de julio, Arribas dijo que solo la prevención permitirá mitigar las graves consecuencias de los fenómenos naturales a los cuales está expuesto el Perú.

En esa línea, advirtió que el país ocupa el puesto 11 a nivel mundial en temas de vulnerabilidad, pero que su capacidad de resiliencia lo posiciona con un puntaje de 29.7 sobre 100, algo muy bajo para su exposición a fenómenos como El Niño. “Tenemos todas las amenazas del planeta excepto huracanes y tornados. Todas. Y no olvidemos que la máxima amenaza es sismos. Nos espera un 8.8 en Lima que va a ser catastrófico”.

“La bala de plata para enfrentar esto es un plan familiar, cuyo ente rector es el Indeci. Es todo lo que nos permite enfrentar todo tipo de desastres, no solo sismos y El Niño”, comentó para luego detallar que están trabajando desde el nivel escolar para sensibilizar a niños y brindar talleres a instituciones con apoyo de Defensa Civil.

Juan Manuel Arribas destacó la importancia de la labor de empresas privadas a través de "Hombro a hombro". (El Comercio)

Arribas también resaltó que se debe entender que en el Perú las autoridades, empresas privadas y población deben entender que el Fenómeno El Niño y otras calamidades llevan al país a un problema de supervivencia. “Perú es un país bendecido y maldito por la naturaleza”.

“Todos los años vuelve a pasar lo mismo. La misma lluvia, la misma quebrada, el mismo puente, la misma gente en la misma época, la misma helada. Es una sociedad que ha captado que esto es, no un tema de gestión de riesgo, ni siquiera es gestión de crisis, es un tema de supervivencia nacional”, acotó.

¿Qué es la campaña “Hombro al Hombro?

La campaña “Hombro a Hombro” es una iniciativa solidaria impulsada por El Comercio que busca brindar ayuda a las poblaciones afectadas por desastres naturales en el Perú. A través de esta cruzada, se canalizan donaciones de empresas y ciudadanos para atender necesidades urgentes como alimentos, agua, abrigo y artículos de primera necesidad.

Desde su creación, la campaña ha articulado esfuerzos entre el sector privado, organizaciones civiles y autoridades, logrando una respuesta rápida y coordinada ante emergencias como lluvias, huaicos e inundaciones. “Hombro a Hombro” se ha consolidado así como una plataforma de apoyo que promueve la solidaridad y la acción conjunta en momentos críticos.