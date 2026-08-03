Desde Piura, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que su Gobierno destinará 140 millones de soles para financiar los trabajos de descolmatación en la región norteña frente a la llegada del fenómeno El Niño.

Según explicó, este presupuesto permitirá contratar operarios, adquirir combustible y ejecutar intervenciones en 60 puntos críticos de la región , que visitará regularmente para supervisar el avance de la limpieza de cauces y otras medidas.

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Frente a las cámaras, indicó que el Ministerio de Desarrollo Agrario, a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), y el Ministerio de Defensa estarán a cargo de estos trabajos con el fin de proteger a la población, en especial a los niños y adultos mayores.

“No solamente vamos a trabajar en la preparación, sino también para la emergencia (...) Hemos determinado que tenemos que preparar refugios y almacenes, fortalecer colegios y hospitales. Además, iniciaremos el programa de vacunación contra el dengue”, afirmó.

Apoyo

La jefa de Estado instó al sector privado a sumarse a las medidas de prevención, así como a otros países a donar carpas, motobombas, alimentos y agua.