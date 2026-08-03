Desde Piura, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que su Gobierno destinará 140 millones de soles para financiar los trabajos de descolmatación en la región norteña frente a la llegada del fenómeno El Niño.
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