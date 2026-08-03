Keiko Fujimori llegó a la región Piura para inspeccionar los trabajos de limpieza y descolmatación de los ríos Chira y Piura. Foto: Presidencia del Perú
Keiko Fujimori llegó a la región Piura para inspeccionar los trabajos de limpieza y descolmatación de los ríos Chira y Piura. Foto: Presidencia del Perú
Por Redacción EC

Desde Piura, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que su Gobierno destinará 140 millones de soles para financiar los trabajos de descolmatación en la región norteña frente a la llegada del fenómeno El Niño.

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