La aparición de decenas de pelícanos muertos en las playas de Pisco ha encendido las alertas. El fenómeno de El Niño estaría relacionado con la escasez de anchoveta, principal fuente de alimento de estas aves marinas, situación que ha generado preocupación por el impacto en el ecosistema costero.

De acuerdo con los primeros reportes, las aves llegan debilitadas a la orilla tras recorrer largas distancias en busca de alimento. Sin encontrar suficientes peces para alimentarse, muchas terminan muriendo por inanición, dejando una imagen preocupante en distintos sectores del litoral de Pisco.

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El biólogo Julio Reyes, de la organización Acorema, explicó que esta mortandad está vinculada a los cambios que experimenta el mar debido al fenómeno de El Niño. El fallecimiento de estas aves estaría asociada a la reducción de peces por el calentamiento del Pacífico, lo que obliga a las especies marinas a recorrer mayores distancias en busca de alimento.

Escasez de anchoveta provoca la muerte de pelícanos en playas de la costa. (Foto: Captura de video / "Buenos Días Perú")

Reyes señaló que el monitoreo realizado en la zona permite confirmar que los pelícanos son una de las especies más afectadas, aunque también se han identificado otras aves marinas perjudicadas por la falta de recursos alimenticios.

“La mortandad se debe a que están toseadas las aguas por el efecto del fenómeno del niño que está alejando el alimento disponible que principalmente es anchoveta para estas aves”, indicó el biólogo a Buenos Días Perú.

Cabe señalar que las autoridades señalaron que realizan un seguimiento diario para contabilizar el número de ejemplares afectados y determinar si la mortandad continúa incrementándose. “Hacemos el monitoreo diario, tratando de contabilizar, que especies les está afectando, pero principalmente las aves guaneras y pelícanos”, precisó.

Escasez de anchoveta provoca la muerte de pelícanos en playas de la costa. (Foto: Captura de video / "Buenos Días Perú")

Como se recuerda, un escenario similar se dio hace algunos días en Tumbes, donde diversas aves denominadas piqueros de patas azules fueron halladas sin vida, situación que ha alarmado a la población ante las aparentes consecuencias del fenómeno de El Niño.