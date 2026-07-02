Escasez de anchoveta provoca la muerte de pelícanos en playas de la costa. (Foto: Captura de video / "Buenos Días Perú")
Escasez de anchoveta provoca la muerte de pelícanos en playas de la costa. (Foto: Captura de video / "Buenos Días Perú")
Por Redacción EC

La aparición de decenas de pelícanos muertos en las playas de Pisco ha encendido las alertas. El fenómeno de El Niño estaría relacionado con la escasez de anchoveta, principal fuente de alimento de estas aves marinas, situación que ha generado preocupación por el impacto en el ecosistema costero.

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