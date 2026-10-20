Sedapal afirma que puede tratar agua con hasta 30.000 unidades de turbidez. (Foto: Captura / Canal N)
Sedapal afirma que puede tratar agua con hasta 30.000 unidades de turbidez. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

Sedapal aseguró que el abastecimiento de agua potable en Lima y los balnearios del sur está garantizado frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño. La empresa informó que ejecuta trabajos preventivos en sus instalaciones y ha reforzado su capacidad de tratamiento para afrontar el incremento de la turbidez del agua provocado por lluvias intensas y huaicos.