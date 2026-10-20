Sedapal aseguró que el abastecimiento de agua potable en Lima y los balnearios del sur está garantizado frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño. La empresa informó que ejecuta trabajos preventivos en sus instalaciones y ha reforzado su capacidad de tratamiento para afrontar el incremento de la turbidez del agua provocado por lluvias intensas y huaicos.

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En declaraciones a Canal N, Juan Moreno, gerente de Producción y Distribución Primaria de Sedapal, explicó que la empresa implementa un plan de emergencia que contempla tres etapas.

“Sedapal viene, con mucha anticipación, ejecutando su plan de emergencia frente a lluvias intensas, la ocurrencia de huaicos, grandes caudales en el río. Este plan contempla tres fases: la fase preventiva, la fase durante la emergencia y la fase de respuesta ”, señaló.

Entre las medidas figuran el mantenimiento y la modernización de los equipos de captación de agua en las plantas de La Atarjea y Huachipa, así como la descolmatación del cauce del río Rímac y el enrocado de sus riberas para proteger pozos y estaciones de bombeo.

Moreno precisó que se han intervenido seis kilómetros del río Rímac, aguas arriba de La Atarjea. También se ejecutan trabajos de protección de infraestructura en las cuencas de los ríos Lurín y Chillón.

Sedapal refuerza plantas de agua potable ante posibles lluvias intensas y huaicos en Lima. (Foto: Captura / Canal N)

Sedapal afirma que puede tratar agua con mayor turbidez

Uno de los principales riesgos para el abastecimiento durante los huaicos es el incremento de la turbidez del agua por el arrastre de lodo y sedimentos, que dificulta su tratamiento.

Al respecto, Polo Agüero, coordinador del Plan de Emergencia FEN 2026-2027 de Sedapal, señaló que, tras la experiencia del fenómeno El Niño costero de 2017, se implementaron procesos químicos que permiten tratar agua con niveles de turbidez de hasta 30.000 unidades.

El funcionario recordó que, durante la emergencia de 2017, la elevada turbidez obligó a suspender temporalmente la captación de agua y afectó la continuidad del servicio. Indicó que las mejoras actuales permitirían afrontar episodios similares mediante la capacidad de tratamiento y el uso de las reservas disponibles.

Agüero añadió que, si un incremento de la turbidez obliga a detener temporalmente la captación, Sedapal podrá recurrir a sus reservas mientras se normalizan las condiciones.

Lima cuenta con diversas fuentes de abastecimiento

Moreno detalló que Sedapal dispone de fuentes superficiales, subterráneas y de una planta desaladora para abastecer a la población.

La planta de La Atarjea tiene una capacidad nominal de 17,5 metros cúbicos por segundo, mientras que Huachipa puede aportar hasta cinco metros cúbicos por segundo. A estas instalaciones se suman los pozos de agua subterránea y la planta desaladora de Provisur, ubicada en el sur de Lima, que aporta 0,4 metros cúbicos por segundo para atender esa zona.

El representante de Sedapal indicó que el consumo de agua en Lima se sitúa actualmente alrededor de los 26 metros cúbicos por segundo, frente a los 25 metros cúbicos registrados el año pasado. Según explicó, este incremento estaría relacionado con las mayores temperaturas y el aumento de la demanda.

Respecto a las reservas de agua en la zona altoandina, Moreno informó que Sedapal cuenta con una capacidad de almacenamiento de 331 millones de metros cúbicos en sistemas como Marcapomacocha y Yuracmayo.

De acuerdo con el funcionario, las reservas se encontraban alrededor del 60% de su capacidad total al momento de la entrevista, un nivel habitual para esta época del año. Asimismo, afirmó que no se registra déficit de agua.