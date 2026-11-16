Ante los posibles impactos adversos del fenómeno El Niño, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) refuerza los mecanismos de vigilancia y el pronóstico de eventos meteorológicos severos registrados en Piura y Tumbes.

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), realizó una capacitación especializada dirigida al personal técnico de la Dirección Zonal 1, cuya jurisdicción comprende Piura y Tumbes.

Senamhi pronostica lluvias de fuerte intensidad en Piura, Tumbes y la sierra centro y sur. (Foto: Andina)

La jornada estuvo a cargo del especialista en vigilancia meteorológica, Mg. Sc. Nelson Quispe, quien desarrolló aspectos técnicos relacionados con el análisis de las condiciones atmosféricas, el seguimiento de fenómenos meteorológicos y la identificación de escenarios de precipitaciones intensas durante la temporada de lluvias.

Esta medida, busca perfeccionar los procedimientos de vigilancia y pronóstico meteorológico del equipo zonal, fundamentales para la emisión oportuna de información técnica que facilite la preparación de las autoridades y la población ante posibles eventos adversos.

Mediante estas acciones, el Senamhi busca mejorar la capacidad de respuesta de sus servicios meteorológicos en Piura y Tumbes, proporcionando información científica para la anticipación de peligros hidrometeorológicos y la toma de decisiones en materia de gestión del riesgo de desastres.

Piura: lluvias para el 20 y 21 de noviembre

La región Piura se prepara para un nuevo episodio de lluvias entre el 20 y 21 de noviembre.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) monitorea la formación de un nuevo pulso de precipitaciones que podría concentrarse en la parte alta de la cuenca del río Piura y generar nuevas crecidas.

La advertencia se produce en un contexto de incremento progresivo de las lluvias por las condiciones asociadas al fenómeno El Niño, que ya comienza a mostrar sus efectos en el norte del país.

Fenómeno El Niño

Según explicó Ricardo Bohl, divulgador científico y docente de la carrera de Geografía y Medio Ambiente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, el fenómeno El Niño toma su nombre —aunque no debe confundirse con— de la corriente El Niño, una masa de agua cálida que forma parte de la contracorriente ecuatorial que viene de la región de Australia e Indonesia, atraviesa el océano Pacífico y finalmente llega a costas peruanas.

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