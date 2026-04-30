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Más de 1.5 millones de personas utilizaron el transporte terrestre formal para movilizarse durante el feriado largo por la independencia del Perú. Foto: Sutran.
Más de 1.5 millones de personas utilizaron el transporte terrestre formal para movilizarse durante el feriado largo por la independencia del Perú. Foto: Sutran.
Por Redacción EC

Este feriado largo por el Día del Trabajo (1 de mayo), cientos de limeños se movilizarán hacia distintas ciudades del interior del país aprovechando los días de descanso. Ante ello, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) pidió a los ciudadanos planificar sus viajes con anticipación.

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