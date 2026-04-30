Este feriado largo por el Día del Trabajo (1 de mayo), cientos de limeños se movilizarán hacia distintas ciudades del interior del país aprovechando los días de descanso. Ante ello, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) pidió a los ciudadanos planificar sus viajes con anticipación.

Carlos Brusso, vocero de la entidad, señaló que es fundamental revisar previamente el estado de las carreteras para evitar contratiempos ocasionados por interrupciones, bloqueos o problemas en las vías.

Mapa interactivo permite conocer en tiempo real el estado de carreteras

Como parte de sus acciones preventivas, la Sutran puso a disposición de los ciudadanos una herramienta gratuita denominada Mapa Interactivo, que permite verificar en tiempo real el estado de la Red Vial Nacional.

Esta plataforma facilita a cualquier ciudadano conocer si existen restricciones, cierres temporales o incidentes en determinadas rutas, permitiendo así tomar mejores decisiones antes de iniciar el viaje.

Gracias a esta información, los usuarios pueden elegir la mejor ruta disponible y reducir riesgos durante sus desplazamientos hacia sus destinos programados.

Cómo acceder a la herramienta gratuita de Sutran

Para consultar el estado actualizado de las carreteras, la Sutran recomienda ingresar al Mapa Interactivo a través del enlace oficial: gis.sutran.gob.pe/alerta_sutran o mediante la página institucional de la entidad en gob.pe/sutran.

La herramienta está dirigida tanto a pasajeros como a empresas de transporte y conductores particulares, quienes podrán revisar las condiciones de tránsito en distintos puntos del país.

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