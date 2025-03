El gerente general del Grupo Intercorp, Fernando Zavala Lombardi, se pronunció sobre los pernos y materiales metálicos oxidados que formaban parte de las estructuras del techo de patio de comidas del Real Plaza de Trujillo, en La Libertad, que colapsó el pasado 13 de febrero y dejó seis muertos y más de 100 heridos.

Zavala Lombardi precisó que estos elementos estaban “ocultos en estructuras” y que “justamente cuando hubo el desprendimiento se han vueltos visibles”, porque no se podían ver ocularmente. Además, resaltó que son materia de investigación a manos del Ministerio Público, en ese sentido, están dando toda la información posible para saber qué sucedió exactamente.

El directivo detalló que en 2023 se llevó a cabo una inspección al centro comercial en Trujillo, pero “que tuvo que ver más con temas eléctricos” más no con un tema estructural. Luego, se subsanó y vinieron otros temas y se aprobaron.

En otro momento de la entrevista a RPP, Zavala sostuvo que “en dos semanas” se debería tener mayor información sobre los supuestos que podrían decir cuál es la causa de esta tragedia. “Nosotros tenemos 30 años de trabajar en el Perú y nunca nos había pasado algo así. Entonces, somos los primeros interesados en saber qué sucedió”, resaltó.

“El centro comercial tiene que permanecer clausurado hasta que se esclarezca lo que pasó. Nos vamos a asegurar de tomar todas las medidas para que no vuelva a pasar”, soslayó.

Prohibición a inspectores

Sobre una presunta prohibición de miembros del Real Plaza a inspectores para inspeccionar el techo, señaló que aquello nunca pasó. “Todas estas inspecciones quedan en actas y muchas veces quedan filmadas. Si hubiese existido algún caso que no se le da el acceso a un funcionario público estaría registrado. Eso no existe, no existe ningún impedimento de alguna persona se la ha dejado fuera por alguna inspección”.

Acotó que la construcción del mall, en 2015, pasó por varias etapas, como el diseño, la construcción, la supervisión y el mantenimiento, y que en esos procesos participaron las empresas SEINTEC SAC, BGS Ingenieros, y Schmidt y Chávez Tafur Ingenieros (SCHT).

Indemnización a víctimas

Fernando Zavala destacó que se han tomado todas las acciones necesarias para estar cerca de todas las víctimas. “Nos hacemos responsables, se ha contratado a peritos privados para sumarse a la investigación”. En ese sentido, detalló que de las 118 personas dadas de alta, se han puesto en contacto con 37 familias.

