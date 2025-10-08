La devoción volvió a sentirse con fuerza en la cuadra cinco de la avenida Tacna. Desde tempranas horas, decenas de fieles se congregaron frente a la iglesia de Las Nazarenas para rendir homenaje al Señor de los Milagros, cuya imagen, pintada hace más de 400 años en una pared del jirón Huancavelica, es considerada sagrada por los creyentes.

Luego de la misa de las 9 de la mañana, los asistentes participaron en una breve caminata hacia el ingreso del monasterio, donde encendieron velas, elevaron plegarias y presentaron peticiones ante el Cristo Moreno.

Esta manifestación de fe forma parte de las actividades tradicionales del mes morado, uno de los más representativos del catolicismo peruano.

Entre los grupos presentes destacó la Asociación de la Medalla Milagrosa, integrada por devotos provenientes de distritos como Los Olivos, Miraflores, Surquillo y San Isidro.

Ellos pidieron por la paz y la unidad del país, además de la protección de sus comunidades ante la inseguridad y la crisis social. También oraron por la salud de sus familiares y por el fin de la violencia.

Durante la jornada, los asistentes encendieron velas frente a la imagen del Señor de los Milagros y colocaron objetos personales para recibir la bendición. El personal de la iglesia ordenó el ingreso para facilitar el flujo de personas y permitir momentos de oración sin largas esperas.

Asimismo, se habilitaron espacios para la confesión y la venta de artículos religiosos como medallas, estampas y llaveros, elementos que los fieles adquieren como recuerdo de su visita al santuario.

Las misas continúan de manera constante a lo largo del día, cada una acompañada por gestos de fe y devoción hacia el Cristo de Pachacamilla.