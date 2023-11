A pesar de que la festividad gastronómica, ampliamente promocionada en redes sociales, estaba programada para comenzar al mediodía del sábado 4 de noviembre, las puertas permanecieron cerradas sin que ‘Filo’, entidad encargada de la planificación del evento, ofreciera explicaciones sobre la demora. En la extensa cola, se especulaba que la organización no había obtenido la autorización necesaria para llevar a cabo el festival.

Incertidumbre sobre el evento Carné y Fuego en Surco. Puerta de Lima Polo Club debía abrir a mediodía pero no ha ocurrido. Los organizadores no informan las razones de la demora. En puerta se ha informado que Fiscalización de @munisurco1 intervino el evento. Colaza! pic.twitter.com/7Rb7YAsUMI — Ronny Isla & Suiza (@Ronny_Isla) November 4, 2023

Pronunciamiento de los organizadores

Los responsables del evento difundieron un comunicado para explicar lo ocurrido, indicando que la suspensión se debió a lo que describieron como “acciones injustas” por parte de la Municipalidad de Santiago de Surco.

Los organizadores señalaron que funcionarios municipales se presentaron el viernes 3 de noviembre, un día antes del evento, para retirarles los permisos. Afirmaron que contaban con los documentos correspondientes de funcionamiento, defensa civil y autorización municipal, pero a pesar de ello, el evento fue suspendido.

“Estamos consternados por el daño que la municipalidad nos está generando a nosotros, más de 22 restaurantes y emprendimientos, y a nuestro público en general. Vamos a tomar acciones para buscar una solución ante esta injusticia tan grande”, se lee.

El evento “Carne y Fuego” de Filo aún no abre sus puertas. Al parecer hubo un problema con la @munisurco1 y no permiten que el público ingrese 👇🏼 pic.twitter.com/9drEnScseN — Ric La Torre (@RicLaTorre) November 4, 2023

Los encargados han anunciado la reprogramación del evento, al mismo tiempo que se llevará a cabo un reembolso a aquellos asistentes que lo soliciten. “Lamentamos mucho que el Perú esté manejado por entidades que en lugar de dar facilidades y espacios para que se dé un evento cultural y gastronómico de gran calidad, busquen poner trabas para perjudicar a una empresa peruana que da trabajo a más de 500 personas por evento”, dijeron.

A través de redes sociales, distintos usuarios manifestaron su inconformidad debido a la falta de un comunicado anticipado que informara sobre la cancelación del evento. Esto generó molestias, ya que se observaban extensas filas de personas esperando ingresar al lugar.

Comunicado de los organizadores.

Comunicado de la municipalidad

La Municipalidad de Surco informó que el 3 de noviembre dio licencia para la realización de la feria gastronómica. “Por la noche, recibimos innumerables quejas de vecinos por ruidos molestos. Al apersonarnos al local, pudimos comprobar que se estaban haciendo pruebas de sonido para un concierto de rock que se iba a realizar como parte del evento, hecho que no se había informado al momento de tramitar la licencia”, dijo el personal municipal.

La comuna añadió que el local Lima Polo Club ya ha sido clausurado en otras ocasiones por realizar conciertos al aire libre . “Ya estaba notificado de que no se puede realizar este tipo de eventos en el local. Por lo ya expuesto, hemos procedido a revocar la licencia para realizar el evento, ya que la licencia fue tramitada en base a información falsa porque nunca se mencionó ningún concierto . Desde el inicio de esta gestión se ha priorizado la tranquilidad de los vecinos y es pública nuestra posición de no permitir conciertos en nuestro distrito”, sumó.

Comunicado de la municipalidad.

Las condiciones para organizar eventos

En una entrevista con El Comercio, el alcalde del distrito de Santiago de Surco, Carlos Bruce, destacó que el establecimiento en cuestión ha sido clausurado en diversas ocasiones debido a niveles de ruido considerados excesivos. “Estamos en una zona residencial, donde este local solía organizar fiestas y conciertos. Sin embargo, durante mi gestión, hemos procedido a su clausura porque los conciertos están prohibidos en Surco, y los organizadores ya eran conscientes de nuestra postura”, subrayó.

El evento Carne y Fuego, el único que parecía valer la pena de Filo, y, según la Municipalidad, no tenía permiso. pic.twitter.com/4pAZYrR7xr — Covid Bowie (@sudenmismanos) November 4, 2023

El burgomaestre indicó que inicialmente se otorgó autorización para la realización de un festival gastronómico, ya que el municipio pensó que no generaría demasiado ruido. No obstante, esa misma noche, la central de monitoreo recibió varias llamadas de vecinos que se quejaban, ya que se estaban llevando a cabo pruebas de sonido para un concierto programado para el día siguiente.

Bruce enfatizó que la revocación de la licencia se debió a esa razón. “Lamento que los responsables no hayan advertido que en Surco no se permiten conciertos en locales al aire libre. También lamento que los organizadores no nos hayan proporcionado toda la verdad, ya que en ningún momento mencionaron la realización de un concierto ”, expresó.

Desde finales del año pasado, Carlos Bruce ya venía anunciando que eventos de gran envergadura como estos no se llevarían a cabo durante su mandato.

En cuanto a las condiciones para la realización de eventos, el alcalde indicó que la municipalidad prioriza la tranquilidad de los vecinos. Por esta razón, no se autorizan actividades que produzcan ruidos considerados excesivos, especialmente en espacios al aire libre . “ Ningún local en Surco cuenta con las características adecuadas de insonorización para llevar a cabo un concierto de rock con altavoces grandes y niveles de decibeles elevados”, añadió.

Precisó que los conciertos están prohibidos en todo espacio abierto y que no sea insonorizado . “Ahora, es completamente distinto organizar un concierto de música clásica; en este caso, hay auditorios apropiados para ello. Sin embargo, no contamos con espacios adecuados para llevar a cabo espectáculos al aire libre sin que perturben la paz de los vecinos. No se puede argumentar que esto es arbitrario, ya que siempre hemos expresado nuestra oposición a los conciertos. En consecuencia, ninguno de ellos cuenta con licencia, hemos aplicado un enfoque muy riguroso”, comentó.

Añadió que se mantendrá firme hasta que se disponga de un espacio adecuado para conciertos que no afecte a los vecinos. “ Actualmente, en Surco, no contamos con tal instalación. Por lo tanto, no permitiremos conciertos al aire libre ni con altavoces de gran tamaño . Es una prohibición total y conocida, no es algo reciente”, sumó.

¿Que pasó con el evento Carne y Fuego? Desde las 12 m. esperando para ingresar y nos dan largas, proveedores afuera. Fiscalización de la Municipalidad dice que no tienen autorización. Por favor informen si se va a llevar a cabo o devolución de entradas @joinnus pic.twitter.com/44LKekuBxB — Pamela Gonzales (@Pamelagonzalesa) November 4, 2023

Además, Bruce señaló que lugares como el Arena Perú han presentado propuestas para transformarse de locales de conciertos a espacios destinados a ferias o eventos empresariales. “Es una propuesta que estamos analizando”, afirmó.

Advertencia desde el año pasado

Desde finales del año pasado, Carlos Bruce ya venía anunciando que eventos de gran envergadura como estos no se llevarían a cabo durante su mandato . En relación con los eventos ya programados, afirmó que, si no cuentan con una adecuada insonorización, los organizadores sufrirán pérdidas económicas. “Estamos avisando con meses de anticipación para que busquen otro lugar; en Surco, ya no se permitirán eventos masivos (...). Ya hemos lanzado la advertencia; después no se quejen. A todos los promotores, les estamos informando. En ningún terreno se autorizarán espectáculos en estas condiciones”, expresó a El Comercio.