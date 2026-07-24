Los trabajos de acondicionamiento para las actividades por Fiestas Patrias en la avenida Brasil vienen generando complicaciones en el tránsito vehicular. Las restricciones implementadas en la vía han obligado a algunos conductores a subir sus vehículos a las veredas para ingresar a sus cocheras o buscar rutas alternas.

La instalación de escenarios y los ensayos programados en esta importante arteria de Lima han modificado la circulación habitual, provocando congestión y malestar entre vecinos, comerciantes y conductores.

Avenida Brasil: así afectan los cierres de vías al tránsito y a los vecinos de la zona. Foto: Captura de video/América

Los cierres parciales de la avenida Brasil han cambiado la dinámica diaria de quienes viven o trabajan en la zona. La presencia de estructuras sobre la calzada dificulta el acceso normal a viviendas, cocheras y establecimientos comerciales.

Como consecuencia, algunos conductores se ven obligados a realizar maniobras para ingresar a sus propiedades, mientras que los peatones también enfrentan dificultades para desplazarse por el sector.

De acuerdo con información difundida por América Noticias, en Lima circulan aproximadamente dos millones de vehículos particulares, lo que incrementa el impacto de las restricciones sobre el tránsito.

Congestión vehicular obliga a tomar rutas alternas

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación debido al incremento de la congestión en las vías cercanas.

Las restricciones afectan principalmente las vías auxiliares de la avenida Brasil, lo que ha generado una mayor carga vehicular en calles aledañas y complicaciones para el transporte público y privado.

Cabe señalar que, según informaron las autoridades, las vías auxiliares de la avenida Brasil permanecerán con cierres parciales hasta el 4 de agosto, con el objetivo de facilitar el montaje de escenarios y el desarrollo de las actividades oficiales por Fiestas Patrias.

Además, se anunció una restricción vehicular total el 29 de julio, desde las 00:00 hasta las 3:00 p. m., en el tramo comprendido entre la Plaza Bolognesi y el inicio de la avenida Javier Prado.

La medida también alcanzará a diversas avenidas que conectan con este corredor vial.

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