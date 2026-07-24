Caos vehicular en la avenida Brasil: cierres obligan a conductores a usar las veredas. Foto: Captura de video/América
Caos vehicular en la avenida Brasil: cierres obligan a conductores a usar las veredas. Foto: Captura de video/América
Por Redacción EC

Los trabajos de acondicionamiento para las actividades por Fiestas Patrias en la avenida Brasil vienen generando complicaciones en el tránsito vehicular. Las restricciones implementadas en la vía han obligado a algunos conductores a subir sus vehículos a las veredas para ingresar a sus cocheras o buscar rutas alternas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.