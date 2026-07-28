El cardenal Carlos Castillo hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades a recuperar el sentido de comunidad de la República mediante la búsqueda del bien común, la paz y un proceso de conversión nacional, durante la tradicional Misa y Te Deum por Fiestas Patrias celebrada este 28 de julio.

En su homilía, el arzobispo de Lima sostuvo que el país atraviesa una crisis que pone en riesgo la dignidad humana y exhortó a dejar de lado “la mezquindad de pensar solamente en nuestros desarrollos individuales y del grupo, al que pertenezcamos, para procurar el bien común de todos y todas”. Asimismo, afirmó que la fe de un pueblo creyente debe traducirse en respuestas espirituales que fortalezcan la ética y la moral para superar los egoísmos que generan destrucción social.

Ante las principales autoridades de los tres poderes del Estado, el primado de la Iglesia peruana se refirió a problemas como el sicariato, la extorsión y la polarización. En ese contexto, propuso una “pacificación desarmada y desarmable”, en concordancia con las enseñanzas del papa León XIV, y planteó resolver los conflictos mediante la “reconciliación con justa y precisa restitución”.

Según explicó, esta estrategia contempla el uso exclusivo de mecanismos democráticos y esfuerzos diplomáticos para neutralizar cualquier iniciativa agresiva o violenta proveniente de la impunidad o de grupos subversivos.

Durante la homilía, Castillo también precisó que la reconciliación no implica ocultar los hechos ocurridos en las últimas décadas, sino reconocer los límites, pecados y delitos cometidos. En ese sentido, pidió que se haga justicia a los damnificados por la crisis y que el proceso hacia la paz incluya la reparación correspondiente a las víctimas.

“Dios nos quiere solidarios y justos, no con la reconciliación para tapar los males que hemos hecho, sino con reconciliación viendo claramente las injusticias que hemos cometido” , manifestó.

Asimismo, pidió por el descanso de las víctimas de la represión durante las protestas sociales y señaló que la reconciliación nacional debe estar acompañada de justicia y reparación para los deudos. En ese marco, recordó por sus nombres a Inti Sotelo y Bryan Pintado, además de las víctimas registradas en Apurímac, La Libertad, Cusco, Ayacucho y Puno.

La Misa y Te Deum por Fiestas Patrias 2026 constituyó también el último acto oficial del presidente José María Balcázar, quien asistió acompañado de su esposa. Al finalizar la ceremonia, destacó que durante su gestión se entregaron diversas obras al país y expresó sus deseos de éxito a la próxima mandataria.

Carlos Castillo saluda a José María Balcázar en su último acto oficial como presidente. (Foto: Presidencia del Perú)

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