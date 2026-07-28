Carlos Castillo exhorta a una pacificación democrática y a hacer justicia a las víctimas de la crisis. (Foto: Presidencia del Perú)
Carlos Castillo exhorta a una pacificación democrática y a hacer justicia a las víctimas de la crisis. (Foto: Presidencia del Perú)
Por Redacción EC

El cardenal Carlos Castillo hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades a recuperar el sentido de comunidad de la República mediante la búsqueda del bien común, la paz y un proceso de conversión nacional, durante la tradicional Misa y Te Deum por Fiestas Patrias celebrada este 28 de julio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.