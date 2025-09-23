La Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad inició una investigación preliminar contra Alejandra Argumedo, creadora de contenido en redes sociales, por el presunto delito de discriminación tras haber realizado comentarios racistas contra pasajeros del Metropolitano.

De acuerdo con la disposición fiscal, Argumedo habría proferido expresiones discriminatorias, insultos e incluso agresiones físicas en agravio de usuarios que viajaban en el bus. El fiscal provincial Roger Yana Yanqui dispuso una serie de diligencias urgentes para esclarecer lo sucedido.

Entre las acciones ordenadas se encuentra solicitar un informe a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) sobre la incidencia y las medidas adoptadas; la inspección técnico-policial de la unidad vehicular para revisar los registros de las cámaras; además de la toma de declaración de la investigada y los pasajeros afectados.

Ministerio Público indaga a mujer que lanzó expresiones discriminatorias contra pasajeros en Lima. (Foto: Captura)

La Fiscalía también encargó a la Unidad Médico Legal de Lima una evaluación psicológica a Argumedo y la recopilación de sus antecedentes penales y policiales.

En la víspera, la Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio Público actuar de oficio frente a este caso de racismo. “La existencia del video es clave para respaldar las investigaciones. Hemos solicitado que se identifique tanto a la agresora como a las víctimas” , señaló Carlos Fernández, adjunto de Derechos Humanos.

Hasta el año pasado, se registraron cerca de 5,000 denuncias por discriminación en el país, de las cuales más del 38 % ocurrieron en Lima Metropolitana. Solo en un número reducido de casos se lograron sentencias condenatorias, lo que evidencia la necesidad de sanciones más efectivas frente a estos actos.

