El Ministerio Público abrió una investigación “contra los que resulten responsables” por la agresión contra Julio César Uribe, ocurrida el jueves 3 de septiembre en los exteriores del estadio Alberto Gallardo, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). El ataque habría sido perpetrado por presuntos hinchas de Sporting Cristal.

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A través de un comunicado, la institución informó que el caso está a cargo del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla, que investiga la presunta comisión del delito de lesiones en agravio del exfutbolista, quien actualmente se desempeña como director general de Fútbol de Sporting Cristal.

Como parte de las diligencias, el fiscal provincial Christian Wilder Amado Jara recibirá la declaración de Julio César Uribe y del representante legal de Sporting Cristal.

Además, la Fiscalía recabará y visualizará los videos que registraron la presunta agresión y solicitará un examen médico legal al director de fútbol. Estas diligencias forman parte de las acciones destinadas a identificar y ubicar a los responsables.

El hecho quedó registrado en un video que posteriormente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa a Uribe cuando salía en su camioneta del estadio Alberto Gallardo y era interceptado por presuntos barristas del club rimense. Uno de ellos habría golpeado al exfutbolista en la cabeza.

Uribe confirmó su continuidad en Sporting Cristal

Al día siguiente de la agresión, durante una conferencia de prensa, Julio César Uribe reconoció que existe descontento entre algunos hinchas de Sporting Cristal debido al momento que atraviesa el equipo en la Liga1.

Sin embargo, sostuvo que esta situación no justifica el ataque. “No es normal la agresión” , manifestó.

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Pese a lo ocurrido, el exfutbolista confirmó que continuará al frente de la Dirección de Fútbol de Sporting Cristal.

“Vamos a seguir adelante, todavía estoy fuerte, de corazón, sobre todo. No son muchos los que aman Sporting Cristal como yo” , señaló Uribe al finalizar su pronunciamiento.

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