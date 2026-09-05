Fiscalía investigará a responsables de agresión contra Julio César Uribe tras salida del estadio Alberto Gallardo. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Fiscalía investigará a responsables de agresión contra Julio César Uribe tras salida del estadio Alberto Gallardo. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Ministerio Público abrió una investigación “contra los que resulten responsables” por la agresión contra Julio César Uribe, ocurrida el jueves 3 de septiembre en los exteriores del estadio Alberto Gallardo, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). El ataque habría sido perpetrado por presuntos hinchas de Sporting Cristal.

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