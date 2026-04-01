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La familia de Elvira Mallqui exige celeridad en las investigaciones. Foto: Ministerio Público/Composición GEC
La familia de Elvira Mallqui exige celeridad en las investigaciones. Foto: Ministerio Público/Composición GEC
Por Redacción EC

El Ministerio Público anunció el inicio de las investigaciones para determinar las causas de muerte de la enfermera que fue hallada sin vida en el cuarto que alquilaba en Santa Anita.

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