El Ministerio Público anunció el inicio de las investigaciones para determinar las causas de muerte de la enfermera que fue hallada sin vida en el cuarto que alquilaba en Santa Anita.
El Ministerio Público anunció el inicio de las investigaciones para determinar las causas de muerte de la enfermera que fue hallada sin vida en el cuarto que alquilaba en Santa Anita.
Las pesquisas estará a cargo de la fiscal provincial Liliana Dávila Olórtegui, de la Tercera Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Así lo comunicó el MP a través de su cuenta oficial de X.
Por su parte, los familiares de la víctima exigen justicia y celeridad en las investigaciones para identificar y capturar al responsable, quien, según sus declaraciones, sería un vecino mototaxista.