El Ministerio Público anunció el inicio de las investigaciones para determinar las causas de muerte de la enfermera que fue hallada sin vida en el cuarto que alquilaba en Santa Anita.

Las pesquisas estará a cargo de la fiscal provincial Liliana Dávila Olórtegui, de la Tercera Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Así lo comunicó el MP a través de su cuenta oficial de X.

Por su parte, los familiares de la víctima exigen justicia y celeridad en las investigaciones para identificar y capturar al responsable, quien, según sus declaraciones, sería un vecino mototaxista.

Elvira Mallqui Anchillo, de 30 años, fue hallada con múltiples golpes en su cuarto. Foto: Facebook

Cuerpo fue hallado con hematomas

El cuerpo de la huanuqueña Elvira Mallqui Anchillo, de 30 años, fue encontrado dentro de la habitación en donde vivía, ubicada en el jirón Justiniano Minaya, en el distrito de Santa Anita.

Según denuncias de sus familiares, el cadáver presentaba signos de violencia: hematomas en las extremidades y la espalda. Además, el cuarto de la víctima se encontraba completamente desordenado.

Por esa razón, la familia de Mallqui denunció un presunto asesinado y señaló, como principal sospechoso, a un vecino del mismo edificio, que trabaja como mototaxista.