Fiscalía interrogará a Héctor Becerril sobre muerte de su asesor

El congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) será citado por la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Huaycán para que responda algunas interrogantes sobre el caso de Igor García Nieto, su asesor técnico en el Congreso de la República, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el lunes en el distrito de Ate. “Por tratarse de un congresista, él deberá indicar el lugar donde se le tomará la manifestación. Su declaración es importante porque trabajó con el fallecido como cinco años, y en estos momentos toda información referida al asesor debe ser tomada en cuenta”, sostuvo a este Diario una fuente fiscal.

La investigación sobre esta muerte se realizará en un plazo de 40 días. El Ministerio Público también indaga si García iba a ser citado por algún despacho fiscal como parte de las investigaciones que afronta Becerril por el presunto delito de cohecho pasivo por supuestamente sobornar a una empresaria, y por presuntamente haber formado parte de la red criminal Los Wachiturros, que operó en la azucarera Tumán.

El congresista manifestó que le alegraba y felicitaba que el Ministerio Público haya abierto una investigación sobre la muerte de Igor García.

Según las primeras investigaciones del Ministerio Público y la Dirección de Investigación Criminal, a García lo lanzaron desde un automóvil plomo. Los vecinos de la tercera etapa de la urbanización Pariachi, en Huaycán (Ate), donde fue encontrado el cuerpo, precisan que llevaba puesta su ropa y sus lentes. Una vecina observó cuando el vehículo plomo fugó veloz sin tomar en cuenta los rompemuelles que había en la pista. En el lugar no hay cámaras de seguridad.

La última vez que su familia y sus amigos lo vieron con vida fue la noche del domingo en la asociación de vivienda La Ensenada, en Cieneguilla, a donde había asistido para celebrar el aniversario de esa comuna.

Su esposa se retiró del lugar cerca de la medianoche y él se quedó. Ella contó a la policía que le pidió a su amigo Manuel Pérez, de 61 años, quien vive en La Ensenada, que embarcara a su esposo. Según la manifestación que dio este a la policía, García se retiró en estado de ebriedad en un automóvil rojo, cuya placa no recuerda.

El certificado de necropsia concluyó que el asesor del congresista murió por “edema cerebral, y edema y hemorragia pulmonar”. No presentaba impactos de bala “en los muslos tenía hematomas y había un sangrado anal”, precisó un forense. En los próximos días se establecerán las causas que originaron los edemas. Este caso ha sido considerado “complejo”.

- Posible robo -

Los peritos de la División de Homicidios de la Dirincri investigan si la muerte de Igor se debió a que fue víctima de un asalto y él opuso resistencia. Su billetera no se habría encontrado entre sus pertenencias. El congresista Becerril sostuvo a ATV que habrían realizado movimientos bancarios de las cuentas de su asesor. “El móvil ha sido un robo”, aseveró. Agregó que se ha comunicado con el Ministro del Interior, Carlos Morán, por este caso.

El cuerpo de Igor García fue velado en la parroquia San Antonio de Padua, en Jesús María. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / El Comercio)

García Nieto trabajó en el despacho de Becerril desde julio del 2013. En el 2016, ingresó como asesor de la Comisión de Fiscalización cuando el congresista asumió la presidencia de este grupo de trabajo. El lunes, Becerril envió un memorándum a la Oficina de Recursos Humanos del Congreso para informar que García Nieto dejará de ser técnico de su despacho desde ese mismo día. “Se trató de una rotación. No he tenido ningún problema con él. He ido al velorio a darle el pésame a su esposa”, sostuvo a ATV.

Los restos de García serán enterrados hoy al mediodía en Huachipa.