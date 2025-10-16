El Ministerio Público anunció el inicio de una investigación preliminar contra los policías que resulten responsables de los delitos de lesiones leves y abuso de autoridad en agravio de los civiles que recibieron disparos con perdigones de goma durante las protestas del 15 de octubre en el Centro Histórico de Lima.

Según el anuncio de la institución, los afectados son Jean Pierre Niño de Guzmán, Cristian Raymundo, así como otras víctimas por identificar.

La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, será la encargada de la investigación , por lo que dispuso la realización de pericias balísticas y el acompañamiento de un médico legista en el Hospital Arzobispo Loayza, donde se encuentran los agraviados.

“Las diligencias en curso permitirán identificar a posibles testigos de los sucesos y determinar responsabilidades penales por un presunto uso excesivo de la fuerza durante las movilizaciones sociales. Un fiscal provincial y 10 fiscales adjuntos especializados participan en las últimas acciones para esclarecer los hechos”, indicó el Ministerio Público.

Reporte oficial de manifestantes heridos

El reporte oficial del Ministerio del Interior señala que, durante las protestas antigubernamentales de este último miércoles, se registraron más de 20 civiles heridos y 89 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lesionados.

Además, el Ministerio de Salud confirmó que atendieron a 31 pacientes civiles heridos durante las protestas, de los cuales ya fueron dados de alta quienes ingresaron con heridas contusas y golpes leves.

Sin embargo, hay dos ciudadanos que permanecen hospitalizados en el Hospital Loayza y fueron inducidos al coma debido a la gravedad de sus lesiones.

Uno de ellos, identificado como Cristian, de 26 años, fue operado por un traumatismo abdominal, sin compromiso de órganos vitales. Su evolución es favorable y se encuentra fuera de peligro, dijo el ministro de Salud, Luis Quiroz.

El otro paciente, identificado como Luis, presenta un traumatismo encéfalo craneano con hemorragia y fractura en la zona parietal, producto de un golpe contundente, por lo que fue sometido a una delicada cirugía. Además, sus familiares reportaron que una parte de su cráneo se halla destruida.

Además, Antonio Melgarejo, César Bueno y Joel Alonzo, reporteros gráficos de este Diario, fueron impactados por perdigones mientras desarrollaban su trabajo en la jornada de protesta del miércoles 15 de octubre.

